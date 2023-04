Dead Space, il film potrebbe essere diretto da un grande regista horror

Dead Space Remake è da arrivato da alcuni mesi su console current-gen PS5, Xbox e piattaforma PC, sebbene a quanto pare si parla nuovamente dell’eventuale film live-action.

L’horror sci-fi (che trovate anche su Amazon in versione PS5) ha terrorizzato i giocatori di tutto il mondo, anche quelli che avevano già apprezzato il gioco originale uscito diversi decenni fa.

Nella recensione del nostro Domenico, vi abbiamo infatti spiegato a chiare lettere che «EA Motive si è dimostrata invece all’altezza del compito e ha portato a termine un lavoro molto rispettoso, effettuando aggiunte utili, migliorative e mai davvero invasive, né per quanto riguarda il sistema di gioco, né per quanto concerne la storia.»

Ora, mentre già si parla di eventuali sequel in arrivo, sembra proprio che EA voglia portare gli orrori spaziali sul grande schermo, tanto che si parla di un big come James Wan alla regia.

Come riportato da Giant Freakin Robot, James Wan, maestro del cinema horror e delle bambole inquietanti (avendo diretto lungometraggi come Annabelle e Megan), dirigerà a quanto pare anche il prossimo film di Dead Space.

Un film basato sull’amato gioco horror del 2008 sviluppato da EA Redwood Shores (ora Visceral Games) e poi portato di recente su console di attuale generazione sarebbe sicuramente ben accolto dai fan.

La trama, se seguirà le vicende del gioco, dovrebbe raccontare la storia dell’ingegnere di nome Isaac Clarke salire a bordo dell’astronave USG Ishimura, solo per scoprire che è infestata da mostri ripugnanti chiamati Necromorfi.

Wan, autore anche di successi al botteghino di Saw – L’Enigmista, Insidious e L’Evocazione – The Conjuring, sarebbe sicuramente il regista perfetto per portare sul grande schermo gli orrori spaziali di Dead Space. Non ci resta quindi che sperare in una conferma ufficiale quanto prima.

Del resto, alcune settimane fa ci ha pensato il leggendario regista John Carpenter a suggerire che il progetto di un film su Dead Space è attualmente in fase di sviluppo.

Nell’attesa, un fan ha condiviso un nuovo video che mostra come potrebbe apparire Dead Space Remake con una visuale isometrica.