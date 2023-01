Dead Space, Forspoken e tanti altri giochi in offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare il nuovissimo Dead Space a soli 42,89€, con uno sconto del 29% e un risparmio reale di 17,11€ rispetto ai 60€ usuali di listino.

Il remake di Dead Space è stato ricostruito interamente usando il potente e versatile Frostbite Engine, che ha permesso di far fare al gioco un passo in avanti tutt’altro che trascurabile. Attraversare i corridoi della Ishimura con nebbie volumetriche nascondono volutamente i pavimenti e tutto ciò che potrebbe strisciare nei paraggi, pronto ad attaccarci, aumenta a dismisura un senso di tensione già assai elevato.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,8, abbiamo affermato che “quando si tocca un mostro sacro del genere, e quando a farlo è un team di sviluppo ben diverso rispetto a quello originale, il rischio di fare danni è sempre altissimo. EA Motive si è dimostrata invece all’altezza del compito e ha portato a termine un lavoro molto rispettoso, effettuando aggiunte utili, migliorative e mai davvero invasive, né per quanto riguarda il sistema di gioco, né per quanto concerne la storia“.

Piuttosto interessante anche lo sconto su Forspoken, che attualmente potete aggiudicarvi a soli 56,19€, con uno sconto del 30%. Forspoken è un gioco open-world in terza persona ambientato in un mondo fantasy che segue la storia di Frey, una giovane americana di 21 anni che viene misteriosamente trasportata in un’altra dimensione attraverso un portale interdimensionale. Nel nuovo mondo incontrerà creature fantastiche e mostri spaventosi, ma sarà aiutata da un bracciale magico e intelligente che le conferirà poteri straordinari come la telecinesi, la capacità di lanciare incantesimi e altro ancora.

