Dead Island 2, i requisiti minimi e raccomandati faranno sanguinare i vostri PC

L’attesa per il lancio di Dead Island 2 sta finalmente per finire, visto che il gioco è quasi prossimo all’uscita nei negozi di tutto il mondo.

Il titolo (di cui potete prenotare la HELL-A Edition su Amazon), non uscirà più il 3 febbraio 2023, come pianificato in origine, così come non vedrà la luce neppure il 28 aprile come precedentemente segnalato.

Se Dead Island 2 arriverà infatti una settimana prima rispetto a quanto pattuito, è ora il momento di parlare dei requisiti minimi e raccomandati ufficiali.

Come riportato anche da Eurogamer, è infatti arrivato il momento di scoprire se i vostri PC saranno in grado di fare il girare il gioco senza troppi problemi, oppure no.

Dopo un lungo sviluppo, l’uscita di Dead Island 2 è quasi arrivata e per l’occasione il team Dambuster Studios ha rivelato le specifiche PC di cui i giocatori avranno bisogno per avviare il gioco non appena arriverà il momento di lanciarsi sulle coste di Los Angeles (o Hell-A, come il team l’ha battezzata), piene di zombie.

Quindi, senza ulteriori indugi, ecco le specifiche di Dead Island 2 per PC, dalle Minime a quelle Ultra:

Minime (1080p 30fps)

Windows 10

AMD FX-9590 o Intel Core i7-7700HQ

10GB RAM

AMD Radeon RX 480 o Nvidia GTX 1060

70GB spazio necessario

Raccomandate (1080p 60fps)

Windows 10

AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i9-9900K

16GB RAM

AMD Radeon RX 6600 XT o Nvidia RTX 2070 Super

70GB spazio necessario

Alte (1440p 60fps)

Windows 10

AMD Ryzen 7 7700X o Intel Core i5-12600KF

16GB RAM

AMD Radeon RX 6750 XT o Nvidia RTX 3070

70GB spazio necessario

Ultra (4K 60fps)

Windows 10

AMD Ryzen 9 7900X o Intel Core i7-13700K

16GB RAM

AMD Radeon RX 6950 XT o Nvidia RTX 3090

70GB spazio necessario

Poche settimane fa abbiamo provato il gioco in questione, spiegandovi che «per quanto visto non siamo dinanzi ad un gioco minimamente rivoluzionario né capace di portare avanti il genere di appartenenza in alcun modo: Dambuster Studios si è concentrata sui fondamentali, dimostrando di averli interiorizzati bene, e ha aggiunto il suo tocco a quanto di buono c’era già nel prodotto originale.»

Inoltre, vi ricordiamo che il secondo capitolo di Dead Island sarà il primo gioco a utilizzare una feature inedita, sebbene a quanto pare manterrà allo stesso tempo la caratteristica più odiata dai fan.