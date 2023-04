Days Gone gratis ha permesso ai fan di riapprezzarlo davvero

Days Gone sta vivendo una sorta di inaspettata ondata di popolarità e per i fan che sperano in un sequel sono in molti a sperare che Sony prenda nota della cosa.

Il lancio del gioco (lo trovate a prezzo niente male su Amazon) è stato accolto moderatamente da critica e pubblico, ma con il passare dei mesi l’open world era riuscito a trovare una sua community affezionata.

Molti pensano che Days Gone sia stato stroncato dalla critica, ma in realtà ha ricevuto un punteggio di 71 su Metacritic, che certamente non è così alto come immagino gli sviluppatori sperassero, ma non è nemmeno terribile, sebbene i risultati non sono bastati per convincere Sony a finanziare un sequel, preferendo invece reindirizzare Bend Studio sullo sviluppo di una nuova IP.

Sfortunatamente, Sony ha cancellato i piani per un Days Gone 2 a causa della scarsa accoglienza commerciale del titolo, nonostante abbia venduto lo stesso numero di copie di Ghost of Tsushima, al netto delle petizioni. Tuttavia, alcuni fan americani hanno scoperto – o riscoperto – quanto Days Gone sia valido grazie alla sua inclusione nel catalogo della PlayStation Plus Collection (che a breve sparirà).

Come riportato anche da Gaming Bible, in molti stanno riapprezzando l’avventura di Deacon St. John: l’utente Reddit WutsTheScoreHere ha scritto: «Chi altro sta giocando a Days Gone per la prima volta su PS5 attraverso il catalogo PlayStation? Sono scioccato da quanto mi stia piacendo questo gioco. Avevo letto tutte le recensioni quando è uscito per la prima volta e sembrava che la gente si fosse divertita a stroncarlo.»

«Ora, sono ben consapevole che il gioco a cui sto giocando ora non è quello recensito dalla critica e che all’uscita Days Gone era un disastro abissale pieno di bug. […] Per ora è davvero un bel gioco. Grafica splendida per un gioco per PS4, ambientazioni impressionanti, combattimenti che colpiscono nel segno, uno stealth abbastanza decente. Mi ha fatto passare la voglia di trovare qualcosa di nuovo che mi attirasse dopo la mia ultima partita a The Last of Us Part II», ha continuato.

L’utente ha concluso dicendo: «Se non l’avete mai giocato prima e l’avete rimandato a causa della reputazione di essere un’esclusiva Sony di livello inferiore, potrebbe essere il momento di dargli una possibilità. Potreste essere sorpresi, come lo sono stato io».

Molti sono d’accordo con il post iniziale: EarthInfern0 ha scritto: «L’ho avviato su PS5 perché l’avevo in catalogo e l’ho adorato. Uno dei miei titoli preferiti di recente, i personaggi mi sono entrati davvero nella pelle. Onestamente una delle mie migliori esperienze di gioco degli ultimi anni, forse perché non avevo aspettative», mentre SYNYST3R1 ha aggiunto: «È un gioco estremamente sottovalutato. Ho ottenuto il platino di recente e mi sono divertito molto.»

Al momento non sappiamo a cosa stia lavorando Bend Studio: si vocifera che il team sia attualmente al lavoro su un nuovo capitolo di Uncharted, il che sarebbe comunque un’ottima notizia.

Ma non solo: pare infatti che sia già in produzione un film dedicato al gioco in questione e che sia già stato scelto l’attore principale per Deacon.