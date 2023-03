Dato che a giugno c’erano pochi giochi, ecco anche quello con Chuck Norris (su console)

Abbiamo una certezza, per questo 2023 videoludico, ed è che il mese di giugno sarà decisamente ricco di uscite. Con gli appuntamenti con le release che, tradizionalmente, si sistemano a ridosso delle chiusure dei quarti fiscali, ecco che il calendario si è popolato sempre di più – sia a marzo, dove si chiude il primo quarto (che in Giappone è anche l’ultimo), sia a giugno.

Ad aggiungere ulteriore pepe al mese è ora la conferma che anche Crime Boss: Rockay City ha trovato proprio a giugno la sua finestra di lancio della versione console, mentre la release per console è attesa già per il prossimo 28 marzo.

La notizia, riportata da IGN USA, arriva direttamente dal report finanziario del publisher Digital Bros, dove leggiamo:

«La versione PC di Crime Boss sarà esclusiva di Epic Games Store fino al 24 giugno, quantomeno. Il lancio della versione console seguirà a giugno 2023».

Il gioco, vi ricordiamo, vi mette nel bel mezzo di affari ad alto tasso di criminalità, ma con guai fino al collo – perché lo sceriffo che vi darà la caccia è nientemeno che il leggendario (e invincibile, diremmo noi) Chuck Norris.

Il nostro Silvio Mazzitelli, nei giorni scorsi, vi aveva riferito anche le prime impressioni controller alla mano, dopo aver messo alla prova il gioco proprio negli uffici del publisher a Milano.

In quell’occasione, vi avevamo riferito che «siamo curiosi di vedere come funzionerà, nella versione finale, il mix che unisce un FPS con elementi strategici e roguelite. Al momento abbiamo provato soltanto una delle tre modalità principali, ma ci è bastato per appurare che il gameplay è solido e molto divertente, soprattutto se giocato in cooperativa, grazie a missioni veloci e varie e un buon gunplay molto frenetico».

Con anche questo lancio, giugno sarà insomma un mese densissimo: tra le altre uscite, infatti, ricordiamo Street Fighter 6 il 2 giugno, Diablo IV il 6 giugno e, soprattutto, Final Fantasy XVI il 22 giugno (potete prenotarlo su Amazon).

Vedremo dove si piazzerà Crime Boss, che si spartirà le date anche con l’inedito Layers of Fears, atteso a sua volta per quel mese.