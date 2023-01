Dark Souls è ancora più bello su Game Boy Color, nel demake di un fan

Dark Souls è ormai diventato a pieno diritto uno dei videogiochi più iconici della recente storia, contribuendo a portare FromSoftware nell’olimpo degli sviluppatori più apprezzati e riuscendo a plasmare il genere dei «soulslike», con meccaniche e difficoltà pronti sempre a mettere alla prova gli utenti.

Il genere ha ormai raggiunto la sua naturale evoluzione con Elden Ring, il capolavoro open world di FromSoftware (che trovate su Amazon), reso però possibile grazie alle tecnologie di ultima generazione.

I fan più nostalgici ricorderanno però certamente che anche i titoli delle prime generazioni videoludiche erano in grado di mettere a dura prova i riflessi degli utenti, con un livello di difficoltà solitamente elevato e uno stile grafico che ancora oggi risulta essere incredibilmente nostalgico.

Dopo che qualcuno ha già reinterpretato proprio Elden Ring in una versione Game Boy interamente giocabile, un fan ha deciso di immaginare come sarebbe Dark Souls se fosse uscito su Game Boy Color, mostrandosi dunque a colori in alcune immagini ricreate fedelmente.

L’artista Christopher Pariano ha realizzato alcune immagini convincenti, che sembrano essere davvero screenshot di una ipotetica versione Game Boy Color, in grado di mostrarci schermata di selezione del titolo, gameplay e dialoghi:

Pixel art | Dark Souls for Game Boy Color Artist: @ChrisPariano pic.twitter.com/oYtC7M1jvL — THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) January 15, 2023

Un risultato sicuramente impressionante, soprattutto per via della cura dei dettagli e per l’utilizzo sapiente delle palette per i colori: i giochi per Game Boy avevano infatti una tecnologia limitata, che costringeva a scegliere alcune combinazioni di colori. Un aspetto che l’artista ha evidentemente tenuto in piena considerazione, con un effetto decisamente convincente.

Come ulteriore bonus, Christopher Pariano ha anche deciso non solo di immaginare anche Demon’s Souls in versione portatile, questa volta ispirandosi però al Game Boy classico, ma anche di immaginare Sekiro come uno spettacolare gioco action su NES:

Sekiro for NES pic.twitter.com/3aHkDQh8hu — THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) January 15, 2023

Vedremo se anche in questo caso qualcuno deciderà di realizzare dei demake giocabili: nel frattempo, i fan non possono che immaginare quale sarebbe stata la reazione dei giocatori per delle versioni retro dei soulslike di casa FromSoftware.

Se siete invece curiosi di scoprire un demake leggermente più “moderno”, vi ricordiamo che è anche disponibile gratis il demake PS1 di Bloodborne, oltre a un divertentissimo e folle spin-off in stile Mario Kart.