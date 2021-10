Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Nel mondo delle produzioni indipendenti si è soliti pensare che alcuni fenomeni siano apparsi dal nulla – come Among Us, di cui molti scordano che la sua esistenza sugli store mobile risale a qualche anno prima della sua esplosione culturale oltre che commerciale – o che il titolo sia solo uno dei tanti flavors of the month.

Il processo d’evoluzione per giungere alla pubblicazione del proprio prodotto videoludico può essere lungo e travagliato, ed in alcuni casi vede la nascita in maniera naturale, quasi a rispondere ad una necessità.

In lavorazione dal 2018, Dap è la prima opera commerciale della coppia australiana Paul e Iris Anstey, in arte il team Melting Parrot. Nato in maniera quasi scomposta, e mutato più volte in corso d’opera, già nelle prime produzioni universitarie, disponibili sulla piattaforma Itch.io – come Dreams Fertilise Flowers o Revenous&Fragile – si potevano notare segni dell’evoluzione nel design, visivo, uditivo e di gameplay, che avrebbero poi caratterizzato l’adventure shooter con visuale dall’alto Dap.

Dap Dap!

Il titolo del gioco riprende il nome dei vocalizzi delle creature del mondo di Dap. Questi sono piccoli esseri che popolano gli anfratti di un oscuro bosco illuminato da funghi, torbidi riflessi dei bassi specchi d’acqua che circondano i folti alberi o la densa foschia. La vita dei Dap sembra scorrere tranquillamente, protetti dalla Divinità Cervo, ma un profondo male inizia a corrompere ogni vita presente nella flora e nella fauna, facendo cadere il piccolo Dap protagonista nel cuore della foresta, scappando così alla mutazione malefica.

Incaricati dall’animo in decadimento della Divinità Cervo di salvare l’intero bosco, si riveste il ruolo del Dap disperso in una cupa avventura a metà strada tra una shooter game ed un gioco d’avventura vagamente survival, scandito da diversi livelli.

Fin dalle prime battute, oltre a presentare al giocatore le capacità di Dap di lanciare piccoli proiettili, colpire con un pugno da vicino, e schivare per un breve tempo gli attacchi ed i nemici, si viene introdotti alla collaborazione con gli altri piccoli Dap dispersi.

Fluttuanti come dei girini intorno a dei grossi fiori, i Dap possono essere raccolti attorno ad un fuoco e richiamati con un piccolo sistema di scambio di dialoghi (salutare e seguire) basato molto vagamente sulla meccanica già presente in Oddworld: Abe’s Oddysee.

Le grandi piante rosse e pulsanti sono i principali nemici dei piccoli Dap

Una volta uniti al gruppo, questi potranno caricare un colpo devastante che unisce tutti i loro attacchi a distanza. La sopravvivenza dei Dap diviene quindi necessaria per avanzare attraverso le sezioni più ostiche dei livelli che vedono la presenza, ed apparizione repentina, di un gran numero di nemici che caricheranno a testa bassa il protagonista con il solo scopo di distruggerlo.

Il raccoglimento dei Dap però non è solo opzionale per gli scontri, ma diviene necessario anche per superare diversi ostacoli e puzzle che possono richiedere un numero variante dei piccoli spiriti.

Cercare di mantenere in vita i Dap non è particolarmente difficile negli scontri con i vari nemici corrotti, visto anche che la maggior parte di quest’ultimi non potranno colpire il gruppo a nostro seguito. Il vero nemico dei Dap è invece la corruzione stessa, rappresentata da grandi piante rosse e pulsanti che dovranno essere rapidamente superate per evitare l’indottrinamento degli alleati che finiranno per rivoltarsi contro il giocatore.

Il level design di Dap gestisce il sistema d’esplorazione, che viene incoraggiato a più riprese, non solo per trovare i gruppi di Dap, ma anche per raccogliere dei funghi, che vengono usati per creare pozioni curative, e dei residui di fiamma, che se accumulati in quantità permettono di creare i fuochi per attirare i Dap e convincerli a seguirci.

Ogni livello viene scandito dalla possibilità di raggiungere il regno dove i Dap riposano. Qui si possono ritrovare tutti i Dap salvati, e spendendo i funghi ed i residui di fiamma rimasti, far crescere degli alberi su cui i Dap fluttuanti possono germogliare. La costruzione di questi arbusti è però legata al conseguimento di semi e linfa di alberi ben nascosti nella vorticosa e quasi labirintica struttura dei livelli.

Il problema fondamentale del loop ludico di Dap risiede nelle repentine ed inaspettate impennate di difficoltà. Quello che inizialmente potrebbe sembrare un insieme di parabole ben congeniate diviene presto un susseguirsi di situazioni alterne in cui la frustrazione prende il sopravvento. La colpa di questa esperienza risiede principalmente, non nella disposizione dei punti di salvataggio, ma nel loro funzionamento. I checkpoints, una volta attivati, non effettueranno alcun nuovo salvataggio al passaggio successivo, costringendo in caso di morte a ripetere anche grandi porzioni del gioco se si è intenti nel trovare ogni collezionabile.

Non aiutano la mancanza di slot per i salvataggi o un selettore per i livelli completati, che farà storcere il naso non solo ai completisti ma a chiunque volesse conoscere il vero finale di Dap, che è legato al conseguimento di tutti i collezionabili in gioco, missabili fin dalle prime schermate.

Dap Dap, Dap.

I Melting Parrot hanno sviluppato il design dei Dap partendo dalla rappresentazione dei Kodama – spiriti della foresta nel folklore giapponese – che appaiono nel lungometraggio Principessa Mononoke dello Studio Ghibli, ma già in uno dei mini-giochi presenti nel lavoro precedente, Dreams Fertilise Flowers, si può notare una prima versione dei piccoli Dap.

Lo stile del gioco è un mix tra le opere dei puntinisti e le raffigurazioni di Klimt

L’intero titolo, realizzato usando Game Maker 2, esula in parte dalle raffigurazioni 2D in pixel art tipiche delle ultime produzioni indipendenti grazie all’uso di uno stile che riprende le opere dei puntinisti misto alle raffigurazioni di Gustav Klimt.

Piccole linee geometriche inserite all’interno di pattern che formano quadri, i colori carichi e saturi di toni che vanno da quelli della natura – come il verde ed il blu – per arrivare a quelli della tossicità – come il verde ed il viola – costruiscono l’atmosfera a metà tra il macabro e l’onirico.

L’immaginario del mondo di Dap prende forma nella rappresentazione della flora boschiva, mostrando funghi e piante di diversa grandezza e forma, cascate ricche di effetti particellari, grandi querce dalle folte fronde, così come strani conformazioni rocciose e strutture che rimandano a bozzoli d’insetto.

I nemici in Dap non sono particolarmente variegati; oltre ai Dap corrotti si avrà a che fare con volatili di dubbia natura, spettri con corna che sparano grandi fasci laser, mostri simili a meduse che attaccheranno frontalmente, o bulbi fluttuanti. La loro rappresentazione è legata a doppio filo con i cue audio.

Il comparto audio di Dap è strettamente legato all’esperienza. I Dap sono diventati tali durante la produzione proprio grazie alla loro parlantina che è nata per voce di Paul Anstey, che casualmente ha creato il loro suono. Il contrasto tra la loro voce quasi cartoonesca e la musica delle situazioni, che possono toccare note molto dark e quasi horror, aiutano a costruire un’atmosfera forse oppressiva ma sicuramente singolare.

Dap Dap Dap Dap…

Nato quasi per caso come una delle tante esercitazioni durante gli studi sul il game design, Dap è il risultato di una pipeline creativa in cui l’inventiva dei Melting Parrot è riuscita a plasmare qualcosa d’intenso, e nel suo piccolo, peculiare. A fronte però di una buona presentazione, nel giocato Dap può arrivare a creare grande frustrazione per delle decisioni di design poco comprensibili, specialmente vista la presenza di più finali. Il titolo sullo store Steam presenta anche una piccola demo di 15 minuti per poter provare con mano l’universo intimo e stranamente familiare nel quale i piccoli Dap cercano di salvare il loro bosco, ed infondo, loro stessi.

VOTO: 6