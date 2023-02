Da oggi potete scoprire la magia di Hogwarts Legacy con la Deluxe Edition

Hogwarts Legacy è il primo dei tanti videogiochi più importanti che andranno a riempire il 2023, ma per qualcuno arriverà un po’ prima.

Chi ha preordinato la Deluxe Edition, quella che trovate su Amazon, avrà infatti la possibilità di giocare in anticipo al videogioco ambientato nel mondo di Harry Potter.

Un titolo che, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, si è rivelato esattamente il titolo che i fan della saga speravano di avere.

Il tutto tra una discussione e l’altra, che in queste ore sono arrivate addirittura nei meandri dei content creator di Twitch.

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio 2023 per Xbox Series X e Playstation 5, mentre l’edizione per Xbox One e PS4 è prevista per il 4 aprile 2023.

Le altre versioni, invece, sono state rinviate ancora più in là con l’obiettivo di ottimizzare la stabilità tecnica dei porting.

Oltre all’edizione standard, sarà disponibile anche la Deluxe Edition che comprende anche il set cosmetico delle Arti Oscure, la Cavalcatura Thestral, l’arena di combattimento delle Arti Oscure, l’accesso anticipato di 72 ore e la cavalcatura Ippogrifo d’ossidiana.

Un’edizione che, come ha ricordato l’account ufficiale su Twitter, vi permette da oggi di accedere ad Hogwarts Legacy in anticipo:

Your early admission has arrived to all who pre-ordered the #HogwartsLegacy Deluxe Edition. pic.twitter.com/ToK9xVRy3J — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) February 7, 2023

Ben 72 ore di gioco in più per chiunque davvero non vedeva l’ora di entrare all’interno della scuola di magica più famosa del fantasy.

Tutti gli altri dovranno attendere, purtroppo, la release ufficiale del gioco come tutti i comuni… Babbani.

Nel frattempo sono arrivate anche le prime analisi, immancabili, per decretare quale sia la versione migliore in assoluto del gioco: ecco il videoconfronto fondamentale.

Nella speranza che, quando il gioco sarà uscito, il dialogo intorno ad Hogwarts Legacy possa finalmente rivelarsi decente rispetto a quello degli ultimi giorni.

E per chi si è già addentrato nel gioco, non vi dimenticate di tenere sotto mano la fondamentale guida: eccola qui.