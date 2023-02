Cyberpunk 2077 sta per ricevere un «regalo», direttamente da The Witcher 3

Cyberpunk 2077 è sicuramente un gioco che ha dalla sua un numero di mod realmente sorprendenti, sebbene a quanto pare i fan non amano starsene con le mani in mano.

Il gioco di ruolo di CD Projekt RED, che potete recuperare su Amazon, ha ricevuto col tempo vari aggiornamenti non ufficiali davvero di peso.

Del resto, dopo l’annuncio di Phantom Liberty – ossia il DLC con nuovi elementi di storia e di gameplay – l’interesse dei giocatori sembra essersi alzato nuovamente.

Difatti, come riportato anche da Game Rant, il creatore della mod di The Witcher 3 più scaricata di tutti i tempi ha iniziato a sviluppare il progetto HD Reworked per Cyberpunk 2077.

I giochi di ruolo open-world dello sviluppatore polacco ospitano da tempo un’appassionata comunità di modder, con migliaia di mod create nel corso degli anni.

Cyberpunk 2077 è infatti sulla buona strada per ricevere una significativa revisione grafica grazie a uno dei modder più abili tra quelli che si sono dedicati a The Witcher 3.

Il creatore della mod di The Witcher 3 HD Reworked ha annunciato di essere al lavoro su una mod di Cyberpunk 2077 HD Reworked che mira ad aggiornare le texture di qualità inferiore del gioco, mantenendo però intatta la visione originale di CD Projekt RED.

Tra le oltre 5.500 mod disponibili sulla pagina Nexus Mods di The Witcher 3, la più popolare è The Witcher 3 HD Reworked Project, che vanta ben 5,3 milioni di download.

Questo aggiornamento grafico di 9 GB migliora innumerevoli texture in tutto il gioco, concentrandosi soprattutto su quelle a basso dettaglio che non erano una priorità per gli sviluppatori del gioco. Fortunatamente per i fan di Cyberpunk 2077, Halk Hogan – ossia il creatore di HD Reworked Project – ha annunciato che sta dando al gioco di ruolo di CD Projekt un “ritocco” simile.

Nel trailer che potete visionare poco sopra vengono mostrati i primi progressi della mod, che prevede in primis miglioramenti a varie texture ambientali. Anche i graffiti di Night City sono stati migliorati, con dettagli più nitidi che rendono il tutto visivamente più interessante.

L’annuncio della data di uscita della mod è atteso a breve, quindi restate in zona per saperne di più. Restando in tema, CD Projekt RED ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione PC di Cyberpunk 2077: ecco cosa cambia, nello specifico.

Ma non è tutto: in occasione degli ultimi The Game Awards il nuovo trailer di Phantom Liberty ci ha svelato anche l’arrivo di Idris Elba che interpreterà un personaggio nuovo di zecca.

Infine, per non farci mancare nulla, un fan ha di recente dato vita a una carrellata di immagini che immaginano un eventuale film ispirato a Cyberpunk 2077, come fosse stato realizzato negli anni ’80.