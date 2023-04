Cyberpunk 2077 si è aggiornato di nuovo: ecco cosa cambia

Cyberpunk 2077 ha ricevuto col passare dei mesi tantissimi aggiornamenti più o meno importanti, ma ora è il turno di un nuovo update per PC rilasciato in data odierna.

Il titolo CD Projekt RED, che potete recuperare su Amazon, ha infatti visto l’arrivo nel corso dei mesi di vari aggiornamenti ufficiali e non, coi fan pronti a scoprire le ultime novità.

Tra qualche settimana sarà il tempo di mettere mano al primo e unico DLC ufficiale, ossia Phantom Liberty, sebbene ora è arrivato un nuovo hotfix.

Via social, infatti, è stato comunicato che Cyberpunk 2077 ha ricevuto su PC un update atto a risolvere alcuni problemi riscontrati dai giocatori in questi giorni.

«Un hotfix per Cyberpunk 2077 è ora disponibile su PC! Tra i vari problemi risolti ci sono anche i due crash più frequenti, incluso quello che accadeva durante la missione finale», si legge nel post.

«Inoltre l’impostazione per il Dynamic Resolution Scaling sarà effettivamente non disponibile quando il Path Tracing è attivo».

Infine, si legge: «L’aggiornamento non cambierà la versione di gioco visibile nel menù principale, ma potrebbe andare ad influire sulle mod installate.»

C0me di consueto, il nuovo hotfix dovrebbe partire in automatico una volta avviato il gioco sui vostri personal computer. Al momento in cui scriviamo, le versioni console non sono state toccate in alcun modo.

Restando in tema, di recente il gioco di CDPR ha ricevuto su PC la patch 1.62 che porta con sé il Ray Tracing attraverso la modalità Overdrive.

Ma non solo: lo studio polacco ha anche da poco deciso di dichiarare esplicitamente di stare cercando persone interessate a realizzare il sequel di Cyberpunk 2077, di cui si sa ancora molto poco.

Infine: di recente sempre CD Projekt si è ritrovata a dover riflettere su ciò che non ha funzionato in Cyberpunk 2077, facendo ammenda di alcuni errori.