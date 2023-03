Cyberpunk 2077, scoperto un segreto sul braccio di Johnny Silverhand

Tra i personaggi più iconici di Cyberpunk 2077 è praticamente impossibile non menzionare almeno una volta Johnny Silverhand, il rocker ribelle interpretato dalla star Keanu Reeves.

L’ultima grande fatica di CD Projekt (che trovate su Amazon) è ricca di segreti e dettagli tutti da scoprire, uno dei quali riguarda proprio questo affascinante personaggio e che rischiava di restare nascosto a lungo.

Come riportato da Game Rant, alcuni fan hanno infatti indagato più a fondo sul braccio meccanico di Johnny Silverhand, scoprendo un dettaglio segreto particolarmente interessante legato al suo passato.

Se osserverete con maggiore attenzione il suo braccio, scoprirete infatti che è stato realizzato dalla Arasaka: il logo della mega-compagnia è infatti appena visibile, ma è altrettanto evidente che Johnny abbia cercato di cancellarne ogni traccia.

Considerando il passato del personaggio interpretato da Keanu Reeves, appare dunque altamente probabile che Silverhand non voglia ricordare l’origine del suo arto meccanico, pur lasciando abbastanza tracce da lasciare che i fan più attenti le scoprissero.

È possibile che, pur avendo visto quanto fosse malvagia la corporazione e arrivando ad odiarla, Johnny semplicemente non potesse semplicemente permettersi un altro braccio e abbia provato a rimuovere ogni traccia che potesse ricondurlo a quell’azienda, come visibile dai segni visibili di graffi.

O magari, più semplicemente, la Arasaka ha realizzato quello che è a tutti gli effetti un prodotto di eccezionale qualità e il personaggio interpretato da Keanu Reeves non volesse semplicemente disfarsene solo perché appartenente a tale organizzazione.

Qualunque sia la verità — che siamo certi farà discutere la community molto a lungo — il ritrovamento appare indubbiamente molto interessante, oltre che rappresentare l’ennesima conferma dell’attenzione di CD Projekt per i dettagli nella narrazione di Cyberpunk 2077.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è stato protagonista di una vera e propria rinascita: tra le critiche più comuni al lancio c’era proprio la trama, più lineare rispetto a The Witcher 3. Gli stessi sviluppatori sono intervenuti sull’argomento, ritenendo che le critiche dei fan fossero legittime.

In ogni caso, nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche l’attesissimo aggiornamento 1.7, a giudicare dagli indizi arrivati dalle build interne del gioco. Al momento non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale, anche se CD Projekt ha lavorato duramente sull’ottimizzazione per renderlo compatibile su Steam Deck.