Cyberpunk 2077, CD Projekt giustifica le feature tagliate: «Se non le usiamo c’è un motivo»

Durante la fase di produzione dei videogiochi più importanti capita spesso che gli sviluppatori siano costretti a rinunciare ad alcune delle feature pensate inizialmente per un prodotto: il caso di Cyberpunk 2077 non solo non ha fatto eccezione, ma ha fatto indubbiamente più rumore a causa della scarsa ottimizzazione su console al lancio.

L’ambizioso RPG di CD Projekt (che trovate su Amazon) si era infatti trovato costretto a rinunciare a diverse funzionalità promesse prima del lancio, decidendo poi di non re-implementarle nemmeno in seguito a futuri aggiornamenti.

Uno dei casi più evidenti riguarda sicuramente le metropolitane: gli sviluppatori hanno infatti recentemente chiarito che non c’è alcun piano per farle tornare attive, neanche con l’arrivo della nuova espansione.

Durante una diretta sul suo canale Twitch, il quest director Paweł Sasko ha provato a fare chiarezza sui tanti tagli subiti da Cyberpunk 2077 in fase di produzione, rassicurando però i fan che se il team è finito per non utilizzarli «c’è un motivo» (via PCGamesN).

Sasko spiega infatti che gli sviluppatori provano sempre a rendere i loro videogiochi più ricchi che mai — una descrizione che rispecchia in particolar modo il lavoro di CD Projekt — ma che, alla fine, il lavoro dei designer è quello di assicurarsi che il tutto funzioni al meglio:

«Quando manca la qualità, scoprirete che è impossibile portarla [allo stesso livello] di nove o dieci quest, o di location, o di feature gameplay. Penso che sia importante ricordare questo: se non usiamo qualcosa, c’è un motivo».

Il quest director spiega che questa procedura di revisione e taglio viene sempre eseguito con l’obiettivo di realizzare «il miglior gioco possibile»: se in passato siete dunque rimasti delusi da una feature tagliata su Cyberpunk 2077, occorrerà tenere a mente che il team non ha ritenuto che inserirla potesse migliorare la qualità finale del prodotto.

Per quanto riguarda invece futuri aggiornamenti, Sasko non ha voluto anticipare alcuna novità, spiegando semplicemente che sta attualmente testando contenuti ma di «non sapere nulla» al riguardo: per scoprirli ci toccherà necessariamente attendere giugno, quando sarà mostrata più da vicino l’espansione Phantom Liberty.

Nel frattempo, vi ricordiamo che fra pochi giorni sarà disponibile il nuovo aggiornamento ufficiale di Cyberpunk 2077, che introdurrà le attese Overdrive Mode, Path Tracing e il supporto al DLSS 3.

In attesa dell’espansione ufficiale, potrebbero essere già iniziati i lavori per il sequel ufficiale del gioco: CD Projekt ha infatti pubblicato un nuovo annuncio di lavoro molto interessante.