Cyberpunk 2077 avrà davvero un nuovo crossover con Edgerunners? Arriva la risposta di CD Projekt

Un presunto leak mostrava un possibile nuovo crossover di Cyberpunk 2077 con l’anime Edgerunners in vista del nuovo DLC Phantom Liberty, ma a quanto pare tale sogno non è destinato ad avverarsi.

La vicenda è diventata virale in breve tempo: considerato l’enorme successo ottenuto dalla serie e la grande attesa per l’espansione del gioco di ruolo (che trovate su Amazon), il crossover sembrava un’idea decisamente vincente.

Un utente aveva infatti segnalato di aver scoperto una questline incompleta con chiari riferimenti al DLC e che avrebbe visto la presenza di Falco, uno dei personaggi più noti della serie animata Cyberpunk Edgerunners.

Come segnalato da ComicBook, la vicenda non è passata inosservata agli sviluppatori che hanno voluto smentire una volta per tutte tale scoperta: non si tratterebbe di alcun leak, ma solo di un elaborato falso.

Niente nuovo crossover con Cyberpunk Edgerunners, a quanto pare.

Il Global PR Director di CD Projekt, Radek Grabowski, ha infatti risposto ufficialmente al report, sottolineando che la clip video vista nel gioco non sia affatto veritiera:

«Non è un leak. Questo contenuto non esiste né in Phantom Liberty, né nel gioco base».

Sorry Paul, but this is not a leak. We do not have this content neither in Phantom Liberty nor in the base game. — Radek (@gamebowski) March 15, 2023

Insomma, sembra proprio che chi non vedeva l’ora di scoprire nuovi riferimenti a Edgerunners nell’espansione di Cyberpunk 2077 dovrà necessariamente mettersi il cuore in pace.

Ovviamente questo non esclude che non possano essere previsti altri contenuti simili nel gioco finale di cui non sappiamo ancora l’esistenza, ma le parole di CD Projekt hanno messo ufficialmente una pietra tombale sopra questa vicenda. Vi terremo comunque aggiornati sulle nostre pagine se dovessero arrivare ulteriori novità al riguardo.

Ricordiamo che Cyberpunk Edgerunners si è confermato un incredibile successo sia per la critica che per il grande pubblico, al punto da riuscire a conquistare perfino il premio di anime dell’anno contro show molto più quotati.

In ogni caso, l’aggiornamento 1.7 potrebbe essere in arrivo molto presto: nelle scorse settimane sono stati infatti segnalati numerosi update per le build interne del gioco, un chiaro segnale che qualcosa si stia effettivamente muovendo.