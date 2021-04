Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Cyanide & Happiness Freakpocalypse (C&H d’ora in avanti) è la prima parte della trilogia punta-e-clicca sviluppato da Explosm e Skeleton Crew Studio. Il titolo è farcito di black humor, non nuovo per chi conosce già vignette e spezzoni di C&H.

Nel videogioco vestiremo i panni di Coop McCarthy, il ragazzino più odiato della città, che è visto come un perdente da tutti: a partire dagli insegnati, fino ai suoi genitori. Tutto quello che Coop vuole è un appuntamento per il ballo della scuola. Il titolo è molto divertente, non si risparmia in quanto a battute anche se probabilmente l’umorismo trattato non è per tutti. Quello che C&H vuole fare è spingere le persone più sensibili verso il limite.

Parlando di gameplay, avremo a che fare con tantissimi oggetti con cui interagire, forse troppi, visto che la maggior parte offre solo dei dialoghi secondari che non hanno reale importanza. Non cliccare su tutto però potrebbe farvi perdere la possibilità di sbloccare degli extra come ad esempio alcune parti di costume o persino missioni secondarie. Gli obiettivi del gioco sono quasi tutti di ricerca oggetti, ogni tanto ci imbatteremo in alcuni rompicapo di difficoltà molto bassa che servono solo a rallentarci durante le ricerche. Sicuramente se il livello dei puzzles fosse stato più alto il gioco sarebbe potuto durare di più delle 5 ore impiegate per portarlo a termine, anche se bisogna specificare che non ho trovato tutti i collezionabili.

Vien da sé quindi che il primo “difetto” del gioco è la durata troppo bassa. Un altro difetto riscontrato è stata la presenza di alcuni bug durante il gameplay, ma nulla di troppo grave.

Oltre all’umorismo che contraddistingue i personaggi di Explosm e lo stile artistico semplice, giocare il titolo sulla TV o direttamente sulla console è un piacere: Switch gestisce il titolo in modo eccezionale, senza cali di framerate.

VOTO: 7