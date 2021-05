Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Curious Expedition è un roguelike con mappe casuali, una sfida quasi infinita e morte permanente come da tradizione del genere, nonché un senso di progressione e di sfida sempre efficaci e stimolanti.

Il gioco è strutturato come una caccia al tesoro in sei zone differenti e l’obiettivo dello stesso è quello di competere con altri esploratori ottenendo più punti fama possibili per arrivare primi in classifica e ricevere in cambio l’ambito riconoscimento sotto forma di statua.

All’inizio dell’avventura avremo una scelta di svariati personaggi differenti con statistiche e dotazioni diverse (vita, oggetti e animali o compagni che ci porteremo dietro e soprattutto i tratti, buoni o cattivi) e man mano che proseguiremo nell’avventura ne sbloccheremo di nuovi.

Avremo a disposizione anche un selettore di difficoltà prima di avventurarci nella nostra spedizione. Anche alla difficoltà facile si potranno avere molteplici grattacapi se non useremo una buona strategia. Dovremo, ad esempio, sfruttare bene la nostra sanità mentale, risorsa che si consuma ad ogni nostro passo, senza sprecarla per nulla seppur sia ricaricabile tramite riposo sulla nave o ai villaggi indigeni o ancora tramite oggetti, dato che una volta consumata i malus in-game sono pesantissimi.

La scelta più ardua che vi potrà far andare fuori di testa sarà tra scegliere ricompense varie più sicure o rischiare di cercare tesori migliori, avventurandosi in grotte o addirittura affrontare nemici per cercare di fare droppare oggetti preziosi.

Un aspetto davvero ben fatto risiede nella narrativa emergente: ogni azione del giocatore va a plasmare il mondo di gioco, creando sfumature particolari che non possono lasciare indifferenti, soprattutto visto il genere di appartenenza e la natura indie del progetto.

Natura indie che emerge fin dal suo primissimo, grazie ad una grafica accattivante in pixel art accompagnata da una musichetta di sottofondo molto rilassante, tuttavia le musiche in-game diventano molto presto ripetitive e monotone.

VOTO: 7,5