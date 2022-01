Cuffie, sedie gaming, mouse e tanto altro con sconti incredibili nelle nuove offerte MediaWorld!

Le offerte continuano da Mediaworld con l’imperdibile promozione “Il meglio degli accessori“, la quale vi consentirà di mettere le mani su diversi dispositivi high tech a prezzi davvero convenienti! L’iniziativa durerà sino al prossimo 30 gennaio, quindi vi consigliamo di approfittarne al più presto!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, ad esempio, trovate l’interessante RAZER Power Up Bundle, proposto a soli 69,99€, rispetto ai 149,99€ di listino, per un risparmio reale di 80€.

In un unico pacchetto avrete tutto il necessario per rinnovare la vostra postazione da gaming, in quanto all’interno della confezione del RAZER Power Up Bundle saranno compresi il mouse Razer Viper, la tastiera Razer Cynosa Lite e le cuffie Razer Kraken X Lite.

Il mouse Razer Viper è equipaggiato con un sensore ottico con una sensibilità fino a 16.000 DPI ed un’accuratezza della risoluzione del 99,4%, consentendovi di avere una precisione ottimale durante le vostre sessioni di gioco. Non mancano ben otto tasti programmabili e configurabili anche con macro per la massima flessibilità.

La tastiera Razer Cynosa Lite è dotata di tasti ottimamente ammortizzati in grado di regalare un ottimo comfort, mentre il roll-over a dieci tasti integrato e la tecnologia anti ghosting assicurano che ogni pressione sia sempre registrata in modo da porte eseguite perfettamente sino a dieci comandi allo stesso tempo. Infine, le cuffie Razer Kraken X Lite, equipaggiate con driver da 40 mm e supporto all’audio surround 7.1, saranno in grado di immergervi alla grande all’interno dei vostri videogiochi preferiti.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e sul sito trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione