Crisis Core Final Fantasy VII Reunion al prezzo più basso di sempre! -33%

Con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all’evento che, fino al prossimo 29 marzo, vi permetteranno di risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti. Tra i molteplici articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate il videogioco Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, che potete ora acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Solitamente, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion viene proposto a 59,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 39,98€, con uno sconto del 33%, pari a un risparmio reale di 20€. Si tratta di un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion è il prequel di Final Fantasy VII, che, rispetto alla versione originale uscita originariamente per Sony PSP, offre una grafica migliorata e nuovi contenuti. La storia, che ha luogo prima degli eventi raccontati in Final Fantasy VII, si concentra su Zack Fair, membro dell’organizzazione militare d’élite SOLDIER, e altri personaggi iconici come Cloud Strife, Aerith Gainsborough e Sephiroth.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion combina elementi tipici degli RPG, come l’esplorazione e la progressione dei personaggi, con un sistema di combattimento in tempo reale, rendendo l’azione dinamica e avvincente. Durante le battaglie, i giocatori utilizzano attacchi, magie e abilità speciali per sconfiggere nemici, guadagnare esperienza, punti abilità e oggetti.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “chi lo giocò all’epoca conserverà ancora il ricordo nostalgico di una storia indimenticabile, che approfondiva le origini del capitolo più popolare di Final Fantasy. Rivedere quei personaggi in chiave moderna, rivivere le loro vicende e ripercorrere le fasi salienti di tutto ciò che diede origine al mito, è qualcosa che fa bene al cuore. Soprattutto considerando che l’opera è integrale, non rimaneggiata e non alterata. Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion ha avuto finalmente il rispetto che meritava ed è adesso fruibile da tutti nella sua versione migliore“.

