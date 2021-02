Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Guardando di sfuggita un’immagine di Crawlco Block Knockers, le griglie di un puzzle game dubbio, accompagnate da immagini di gentili donzelle poco vestite, potrebbero trarre in inganno. Un gioco non incredibile probabilmente, un tentativo di ammiccare a chi si trova dall’altra parte dello schermo più per le sinuose forme femminili che per altro. Niente di più sbagliato. Chi si avvicina al gioco a cura di Cosmi Kankei, trova un puzzle game frizzante, dinamico e sorprendentemente interessante. Nei panni di una improbabile lucertola, saremo chiamati a fare avanti e indietro su una scacchiera virtuale, nel tentativo di raggruppare gruppetti di blocchi dello stesso colore, trascinandoli o spostandoli. Di volta in volta, a gruppi di tre caselle riempite per volta, si svelerà parte di un’immagine. Così si inizierà a sbirciare istantanee di corpi femminili, nelle pose più provocanti. Si supererà il quadro soltanto quando potremo ammirare tanta beltà nella sua interezza.

Al di là del discutibile ma goliardico obiettivo, quando il gioco ingrana, e lo fa appena dopo il tutorial, si rivela una piacevolissima sorpresa. La freschezza in una formula di base molto semplice sta nella presenza di nemici, con i pattern diversi fra loro, i quali sono in grado di creare non pochi grattacapi al giocatore. In maniera frenetica infatti, ci si deve barcamenare tra blocchi che compaiono e nemici da eliminare. Gli stessi esserini che ostacolano le manovre della lucertola, contribuiranno a svelare l’immagine e quindi a completare il livello; una combinazione senz’altro riuscita e fortunata. In breve tempo le abilità del giocatore saranno messe a dura prova, in quanto la scacchiera virtuale richiederà rapidità decisionale e strategia lampo.

Un ritmo incalzante che quindi non viene meno per la breve, ma eccitante avventura. Ad impreziosire il quadro, saranno presenti anche dei veri e propri boss, di certo non esattamente all’ordine del giorno, se si pensa ad un gioco di questo genere. Apprezzabile senz’altro la colonna sonora, martellante, nel senso migliore del termine. Mentre visivamente a rubare l’occhio sono le formose immagini che fanno da vetrina al gioco, in uno stile retró che sarà caro ai più smaliziati.

VOTO: 7,3