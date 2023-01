Crash Team Rumble, un leak potrebbe aver svelato la data di lancio (e sarebbe vicina)

Il debutto di Crash Team Rumble, nuovo folle spin-off della saga di Crash Bandicoot, potrebbe essere addirittura più vicino del previsto: uno store britannico potrebbe infatti aver svelato in anticipo la data di lancio ufficiale del nuovo capitolo.

A differenza dei capitoli principali della saga (trovate il Crash Bandicoot 4 su Amazon), questo nuovo spin-off prevederà scontri in squadra 4vs4 con i più celebri eroi e cattivi della serie, in folli sfide spericolate sullo stile di Crash Bash, pur con qualche profonda differenza.

Dopo mesi cosparsi di indizi, alcuni dei quali arrivati direttamente dagli sviluppatori, durante gli scorsi The Game Awards è stata finalmente confermata l’esistenza di questo nuovo gioco con un trailer dedicato, rivelando anche che l’uscita è prevista proprio nel corso del 2023.

L’uscita potrebbe però non essere affatto distante: l’utente Twitter Canadian Guy Eh ha infatti segnalato che lo store britannico Hit ha già aperto le prenotazione per Crash Team Rumble, segnalando il 4 aprile come possibile data di lancio (via ComicBook).

Alcuni utenti hanno segnalato che questa non sarebbe inoltre l’unica inserzione disponibile: lo store Tiny Robot Online avrebbe addirittura “anticipato” la data di lancio, segnalando invece il 17 marzo 2023.

Le inserzioni ci consentono anche di scoprire che il prezzo indicativo potrebbe aggirarsi sui 70 o addirittura gli 80 euro: considerando che dovrebbe trattarsi di uno spin-off principalmente multiplayer, non sono pochi i fan che hanno già parlato di un prezzo potenzialmente eccessivo, qualora fosse effettivamente confermato.

Se tali indiscrezioni fossero confermate, potrebbe significare che il lancio di Crash Team Rumble potrebbe avvenire già entro la fine del mese di aprile, molto prima di quanto molti fan potessero immaginare.

Naturalmente, data la natura molto dubbia di questo leak, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni e attendere eventuali aggiornamenti ufficiali, che vi riporteremo sulle nostre pagine tempestivamente.

Ricordiamo che un indizio degli sviluppatori sembrava aver suggerito che la data di lancio potesse in realtà essere il 20 giugno 2023, anche se tale eventualità non è stata confermata in occasione del primo trailer ufficiale.

Il destino dello spin-off per smartphone è invece ormai segnato: manca ormai meno di un mese alla chiusura ufficiale dei server di Crash Bandicoot On The Run, l’ambizioso tentativo di portare il marsupiale nel mercato dei free-to-play.