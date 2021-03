Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Ebbene sì, it’s about time, è tempo che finalmente io vi parli, con quasi tre mesi di ritardo, di Crash Bandicoot 4 It’s About Time. Ci ho messo così tanto perché ho voluto metabolizzare tutto, per capire se effettivamente l’ultimo esponente della saga che mi ha cresciuto fosse veramente così memorabile… ed ora posso dirvelo, sì lo è! E vi dirò di più, è nella mia TOP 3 dell’ottava generazione di console, e uno dei miei giochi preferiti di sempre. Nonostante lo abbia platinato e ci abbia passato sopra quasi cento ore, appena vedo un video del gioco mi scatta la proverbiale scimmia e vorrei rimetterlo su, ma poi mi ricordo che ho un backlog enorme e quindi cerco di tornare lucido e desisto. Detto questo simpatico ma significativo aneddoto, andiamo più nel dettaglio per capire il perché abbia così tanto amato il nuovo quarto capitolo di questo iconico franchise.

Crash Bandicoot 4 è una dichiarazione d’amore al media e a tutti i videogiocatori, un prodotto sviluppato con un’ardente passione, con ovviamente un occhio di riguardo ai fan storici del brand, quelli nati negli anni 90 e cresciuti con il simpatico e folle peramele mascotte della prima mitica PlayStation.

Preso il pad in mano sarà tutto così familiare, ma allo stesso tempo nuovo e scintillante. Il gameplay di base e soprattutto la struttura della serie non sono stati rivoluzionati, ma ”solamente” evoluti e portati ad un livello talmente vicino alla perfezione che mai mi sarei aspettato, neanche nella migliore delle ipotesi. I ragazzi di Toys for Bob hanno dimostrato di avere degli attributi grandi come l’intero arcipelago delle Isole della Follia, di essere un vulcano di idee e dei manici e perfezionisti di game e level design, con tanto di chicche ludiche nascoste che possono sfuggire ai più, ma che sono dei game changer una volta che diventerete tutt’uno con il gioco e che vi permetteranno di godere al meglio di uno dei migliori contenuti da end-game: le stupende Time Trials. Controllare Crash (e Coco) sarà semplice e intuitivo e avremo sempre il controllo del personaggio, grazie alla responsività eccellente dei controlli ed all’ottimo lavoro sulla fisica di gioco.

Cercando di fare meno spoiler possibili, le nuove maschere quantiche, insieme ai nuovi livelli che sono molto più grossi, ai livelli alternativi e a quelli flashback creano delle situazioni che sono sempre un piacere da giocare. Crash Bandicoot 4 è pieno di situazioni di gioco diverse e tutte stupende da giocare. Come detto più volte nel corso dei mesi in altre sedi, la Trilogia classica, per varietà e contenuti è praticamente una demo (l’intera Trilogia, tutti e tre i capitoli Naughty Dog INSIEME). Forse qualche scelta di game design fa sì che la prima run di ogni livello possa risultare ostica, è vero, ma se invece di abbandonarlo, persevererete, capirete subito come il gioco non sia mai scorretto, e che abbia un bilanciamento della difficoltà certosino, al netto di qualche piccola ”infamata”. Finite il gioco, tornate ai livelli dei primi mondi dove morivate, secondo voi, troppo spesso e vedete in quanto tempo riuscite a farli, poi ditemi che mi sbaglio. Sulla difficoltà comunque, sia relativa al completamento del gioco, sia relativa al 106% e ai trofei, se ne è parlato troppo, e sinceramente non mi va di insozzare la mia recensione con questi discorsi abbastanza sterili: ripeto, impegnatevi e il gioco vi ripagherà essendo uno dei più appaganti e gasanti di sempre.

Le maschere quantiche regalano situazioni sempre nuove e bellissime da giocare

Da sottolineare che nei livelli alternativi citati poco prima, si controllano anche altri personaggi, quali Tawna, Dingodile e l’acerrimo nemico di Crash, Neo Cortex. Il loro gameplay pecca in alcune cose, a differenza di quello dei fratelli Bandicoot, e alcune meccaniche stonano parecchio, ad esempio tutto ciò che ruota attorno al blaster di Cortex, ma sono comunque un piacevole diversivo che va ad arricchire un piatto già enormemente ricco.

A tal proposito, longevità stratosferica, il gioco vi terrà impegnati per almeno una ventina di ore alla prima run superficiale, minimo il triplo se cercherete di fare tutto il fattibile per un giocatore abituato, un centinaio se raggiungerete la piena sintonia con il gioco, con obiettivo il 106%. Forse alcune gemme chiare potevano essere tagliate, ma soprattutto quelle dei livelli N. Verted, che perdono parte del loro fascino subito dopo averne provati un paio, l’aspetto meno riuscito del gioco.

L’occhio di riguardo di cui sopra vale anche per la storia. Ovviamente non è che da un platform ci si deve aspettare chissà cosa, ma riesce ad essere simpatica, si fa seguire e regala tanto fan-service, di quello buono, nonostante qualche trashata non manchi, ma è veramente roba di poco conto.

Visivamente è una gioia: direzione artistica e scelta dei colori sublime e character design veramente ben riuscito fanno sì che gli occhi non potranno non estasiarsi giocando al titolo. Il comparto sonoro è la parte più debole del pacchetto. Il doppiaggio in italiano è veramente di alto livello, però le musiche, soprattutto relazionate a quelle vecchie, non riescono ad entrare in testa. Qualche bella traccia c’è, ma si poteva fare sicuramente di meglio. Tecnicamente su PS4 normale il titolo viaggia a 45 fps, mentre su PS4 Pro e PS5 a 60 fps stabili.

VOTO: 10