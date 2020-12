Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Costume Kingdom è un RPG sviluppato dai Loveridge Designs e uscito su console ad Ottobre, in tempo per Halloween, festività che caratterizza e fa da sfondo al gioco.

Abbiamo definito Costume Kingdom un RPG, tecnicamente è così ma oggettivamente parlando prende tutto ciò che caratterizza la serie di videogiochi dei Pokémon e lo rende suo, in una maniera molto superficiale e anche bruttina.

La storia del gioco ci metterà nei panni di un allenatore di “Hallowmon” con l’obiettivo di vincere l’ambita “Apex Cup”, una sorta di Lega Hallowmon, facendo combattere contro altri allenatori i nostri Hallowmon allenandoli e facendoli salire di livello. Proprio come la controparte Nintendo, ad un certo punta nella storia ci sarà una rivelazione e oltre a diventare campione della lega dovremo anche fare una determinata scelta e affrontare un leggendario Hallowmon.

Purtroppo oltre a prendere spunto nell’incipit e nei mostriciattoli, Costume Kingdom non riesce a far proprie alcune delle componenti più importanti del franchise: i combattimenti e l’esplorazione.

Costume Kingdom ha dei combattimenti a turni tra Hallowmon dove ogni allenatore si sfiderà con 6 Hallowmon. Ogni mostriciattolo può imparare un massimo di 4 mosse con cui attaccare e il nostro protagonista potrà usare oggetti curativi per rimetterli in sesto.

Il problema di fondo è che gli Hallowmon totali del gioco sono solamente 10, il cui livello massimo è il 20 e non dispongono di evoluzioni. In ogni battaglia che andremo ad affrontare il nostro Hallowmon sarà sempre il primo ad attaccare e già dopo 10 minuti di gioco si inizierà ad essere annoiati dalla facilità con cui si vincono le battaglie e si procede nel gioco.

L’unica nota positiva che aggiunge un po’ di strategia al gioco è che gli Hallowmon possono essere di un elemento (i classici acqua, aria, terra e fuoco) e tra i vari elementi ci sono le rispettive resistenze e debolezze.

Purtroppo gli Hallowmon totali del gioco sono solamente dieci

I vari Hallowmon non potranno essere catturati durante gli scontri casuali, ma bensì bisognerà trovare il relativo costume per averlo in squadra. Per quasi tutto il gioco i costumi ci verranno dati o li troveremo proseguendo nella storia visto che a seconda del costume che il nostro protagonista indossa otterrà determinate abilità per proseguire. Meccanica che non si rivela efficace visto che si userà quell’abilità solamente una volta per proseguire e poi mai più.

Una cosa che Costume Kingdom fa diversamente è quella di avere una lista dedicata alle missioni principali e alle secondarie. Ma anche qui la varietà non è un punto di forza visto che le secondarie si possono riassumere in un “raccogli x oggetti” oppure “sconfiggi x Hallowmon”.

Ogni missione principale e secondaria che completeremo ci darà punti esperienza per i nostri Hallowmon e dei dolcetti, la valuta del gioco. L’esperienza può essere tralasciata visto che tutti gli incontri scalano in base al livello dei nostri Hallowmon, i dolcetti invece sono necessari a comprare oggetti curativi, che non userete mai durante il gioco, e a sbloccare i vari round dell’Apex Cup.

Passando poi al lato tecnico del gioco notiamo una certa noncuranza nei dettagli. Dal punto di vista grafico è tutto molto basilare, a partire dagli ambienti fino ad arrivare ai modelli dei personaggi. Una piccola menzione d’onore va fatta agli Hallowmon, che sono delle rappresentazioni cartoon di animali reali fatte molto bene, ma come già detto ce ne sono solamente 10.

Il punto più basso viene raggiunto dal comparto audio che si compone di pochissime tracce facilmente dimenticabili che non riescono ad armonizzarsi bene tra di loro durante i vari cambi nel gioco.

Purtroppo Costume Kingdom fallisce nel ritagliarsi uno spazio tutto suo all’interno del panorama videoludico. E ci rendiamo conto che paragonarlo ad una pietra miliare come i Pokémon non gli rende la vita facile, ma ogni cosa all’interno del gioco è un chiaro richiamo a quella struttura di gioco.

Se cercate un gioco dedicato al collezionismo e alla cattura di mostriciattoli, purtroppo Costume Kingdom non è il gioco che fa per voi.

VOTO: 5