Corsair Void Elite, cuffie gaming surround 7.1, oggi con uno sconto del 25%!

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alle cuffie gaming Corsair VOID Elite, che attualmente potete portarvi a casa a soli 79,99€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di 20€.

Le cuffie gaming Corsair Void Elite presentano un design elegante e moderno, con un’architettura over-ear che avvolge completamente le orecchie. L’imbottitura in memory foam e il rivestimento in similpelle assicurano un comfort ottimale anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Il microfono omnidirezionale flessibile e regolabile permette di adattare la posizione in base alle preferenze personali, garantendo una comunicazione chiara e senza interferenze.

Le cuffie gaming Corsair Void Elite offrono una qualità sonora eccellente grazie ai potenti altoparlanti in neodimio da 50 mm con una risposta in frequenza da 20 a 30.000 Hz. Il suono è preciso e immersivo, con bassi profondi e alti nitidi, mentre la tecnologia 7.1 surround fornisce un’esperienza audio tridimensionale.

Le cuffie gaming Corsair Void Elite sono dotate di un connettore jack da 3,5 e un adattattore USB, garantendo una connessione stabile e senza perdita di qualità audio. Sono compatibili con PC, Mac, PlayStation 4/5 e Xbox One/Xbox Series X|S, assicurando una versatilità molto elevata. Grazie al software iCUE di Corsair, è possibile personalizzare le impostazioni audio, l’illuminazione RGB e altre funzionalità delle cuffie gaming Corsair Void Elite per adattarle alle proprie esigenze e preferenze.

