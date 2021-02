Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Quando si pronuncia la parola “destruction” e l’abbiniamo a dei veicoli videoludici la memoria non può, per i giocatori di lunga data, non tornare ad uno dei giochi simbolo dell’epoca PS1 e cioè Destruction Derby. Il titolo Psygnosis si proponeva con un’idea molto semplice ma efficace: un’arena e diversi autovetture che si sfidano per distruggersi tra loro ed ottenere quanti più punti possibili provocando danni ed eliminando gli avversari. 25 anni più tardi Thinice Games, studio composto da una sola persona, ripropone lo stesso concetto.

Ogni nuovo veicolo, prima di essere commercializzato, parte da un’idea su carta, un disegno finale e la realizzazione di un prototipo. Spetterà a noi testare questi veicoli cartonati alimentati a batteria con una competizione contro altri prototipi.

Concept Destruction basa tutto sulla distruzione dei veicoli e la sopravvivenza. Ad ogni impatto vedremo i cartonati sempre più accartocciarsi e perdere pezzi ed in nostro soccorso, per capire meglio lo stato del veicolo, avremo un indicatore in basso a sinistra che ci indica lo stato di salute dei vari pezzi cruciali del veicolo. In basso a destra invece lo stato della batteria che si andrà a prosciugare quando utilizzeremo il boost di velocità; unico modo per ricaricarla sarà raccogliere altre pile dagli avversari che verranno distrutti. Descritto il semplice funzionamento delle basi di gioco passiamo alle modalità, le quali sono principalmente tre: una modalità campionato, una a gara singola ed un multiplayer split screen.

Nella prima ci troveremo a sfidare l’IA su tutte le arene presenti nel gioco, per un totale di 8; obiettivo facilmente intuibile, quello di rimanere gli ultimi in una gara tutti contro tutti oppure uno dei sopravvissuti fino allo scadere del tempo. Danneggiando gli avversari accumuleremo punti validi per il piazzamento nel campionato ed una volta portato a termine, in base al punteggio finale ed il raggiungimento di alcune soglie, potremo sbloccare nuovi veicoli. Avanzeremo al turno ed arena successiva solamente se saremo noi i vincitori o uno dei sopravvissuti allo scadere del tempo.

La modalità singola, come facilmente intuibile, ci permetterà di gareggiare a piacimento sull’arena selezionata ed a sua volta presenta 3 sub modalità: classica, sopravvivenza e turistica. Nulla di eclatante e diverso da quanto già descritto in quanto la prima segue le regole già menzionate, la modalità sopravvivenza farà convergere l’attenzione di tutti gli avversari solo ed unicamente su di noi mentre la terza è una modalità decisamente poco sfruttata e sfruttabile in quanto saremo semplicemente liberi di scorrazzare per l’arena selezionata con i danni al nostro veicolo disattivati.

Infine il multiplayer che segnaliamo essere solamente locale a schermo condiviso a due giocatori.

Presente anche una piccola sezione di scuola guida dove in 3 basilari lezioni saranno spiegate le banali basi del gioco. Non fondamentale o fortemente necessaria, ma un’apprezzabile presenza.

L’aspetto visivo delle arene è quello di un simpatico studio di disegno, in diverse varianti, con gli elementi di contorno composti a loro volta di cartonato ma anche semplici oggetti da scrivania e lavoro quali righelli, penne, gomme, matite, evidenziatori, lattine, etc. che andranno ad arricchirne l’aspetto oltre ad essere un ostacolo durante gli scontri.

Per quanto riguarda i veicoli invece la personalizzazione è fortemente limitata e si limita a tre colori predefiniti. Nessuna ulteriore modifica è presente e/o sbloccabile.

Inizialmente disponibile per PC, Switch, Xbox One e PS4, con l’arrivo della nuova generazione di console, come update gratuito, il gioco su console PS5 e Series X incrementa il numero di avversari da 14 a 49 oltre ad offrire un supporto per 60fps e 4K.

VOTO: 6