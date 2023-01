Con molta calma, Detroit Become Human ha segnato un nuovo record

Detroit Become Human è stato un titolo molto apprezzato dai fan di Quantic Dream e, dopo anni dalla sua uscita, segna un nuovo record di vendite.

L’avventura distopica fantascientifica, uscita originariamente su PlayStation 4 (la trovate sempre su Amazon), è al momento l’ultimo titolo nella produzione del team di sviluppo.

Siamo in attesa però di Under the Wave, il nuovo progetto del team che sembra distaccarsi molto dalle tipiche produzioni di Quantic Dream, come vi abbiamo raccontato nel nostro resoconto.

Per non parlare di Star Wars Eclipse, progetto ben più ambizioso e atteso che è scomparso nel nulla al momento, ma che curiosamente si ispirerà molto a Detroit Become Human.

Il quale, a diversi anni dalla sua uscita, ha segnato intanto un nuovo record di vendite, come ha annunciato la stessa Quantic Dream in un comunicato stampa.ù

Detroit Become Human ha totalizzato infatti 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo su tutte le piattaforme. Di queste oltre 2.5 milioni di unità sono su PC.

Un risultato che è definito una “pietra miliare” da parte dello studio che aggiunge, dalla voce del CEO Guillaume de Foundaumière:

«Il 2022 è stato straordinario per Quantic Dream. Abbiamo ottenuto un aumento significativo delle vendite dei nostri tre giochi storici per PC rispetto al 2021, un fenomeno insolito che si basa sui già eccellenti risultati di vendita registrati nei tre anni precedenti»

Solo di recente, infatti, Detroit Become Human è stato pubblicato su PC insieme ad Heavy Rain e Beyond: Two Souls, potendo sbloccare così tutto un nuovo potenziale di pubblico.

Merito della qualità dei titoli, sicuramente, e del fatto che il pubblico su PC non è abituato a questo tipo di produzioni solitamente e, immaginiamo, sia stato colpito dal lavoro di Quantic Dream.

Parlando del 2022 dello studio, proprio lo scorso anno è stata annunciata una importante acquisizione da parte di un colosso.

Ma i fan dovranno avere almeno una delusione perché, almeno per ora, non è stata annunciata nessuna trasposizione al cinema o in TV del videogioco.