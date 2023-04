Con Mafia 4 in cantiere, anche Mafia 5 si prepara a fare offerte che non potremo rifiutare

Lo sappiamo, siete confusi: siamo tutti fermi a Mafia III e qualche tempo fa vennero confermati i lavori in corso su un nuovo episodio, definito al momento Mafia IV ma senza che si conosca il titolo ufficiale definitivo. Eppure, in queste ore è stato scovato nei meandri del web un annuncio che suggerisce che si stiano già muovendo i motori addirittura per Mafia 5 (o V, fate voi).

La notizia, segnalata da PlayStation Lifestyle, evidenzia infatti come Hangar 13 – software house che firma la serie Mafia – abbia pubblicato un annuncio di lavoro su LinkedIn, nel quale afferma di essere alla ricerca di un produttore esecutivo per il suo studio di Brighton.

I riferimenti diretti a Mafia non ci sono, ma l’annuncio parla, tra le responsabilità del candidato, della gestione di «un franchise chiave» per la compagnia, in riferimento anche alle responsabilità post-lancio e alle pianificazioni dei futuri episodi del suddetto franchise.

Mafia si prepara al futuro con un quarto e probabilmente anche un quinto capitolo

Potrebbe trattarsi di tutt’altro, è chiaro, ma ricorderete che lo scorso anno il giornalista Jason Schreier aveva affermato che Hangar 13 aveva intenzione di dare il via ai primi passi di Mafia 5, o qualsiasi sia il titolo, quando ancora erano in corso i lavori su Mafia 4.

Il motivo è molto semplice: fare in modo che così il team rimanga intatto e possa passare da un progetto all’altro senza una fase di riorganizzazione, o senza dover rimettere insieme i pezzi perché magari alcuni dipendenti scelgono di andarsene e dedicarsi a tutt’altro, non avendo nell’immediato un nuovo progetto AAA a cui dedicarsi.

Vedremo quindi come si muoverà la saga di Mafia per il futuro, dopo aver dato nuovo lustro ai suoi episodi originali. Mafia 4, secondo quanto trapelato, dovrebbe essere un prequel ambientato in Sicilia e dedicato alla famiglia di don Salieri. La release, comunque, sarebbe tutt’altro che prossima: si parla quantomeno del 2024 (se non il 2025), il che significa che se l’annuncio di lavoro si riferisse effettivamente anche a Mafia 5, in quel caso saremo ancora più in là con gli anni.

Prodotta da 2K Games, la serie Mafia si è sempre fatta apprezzare soprattutto per i suoi protagonisti. Il più recente episodio, Mafia III, vide i natali nel 2016 e qui potete trovare la nostra video recensione. Di recente abbiamo messo le mani anche su Mafia: Definitive Edition, che ha dato nuovo lustro al capostipite della saga: lo trovate su Amazon e qui invece c’è la nostra recensione.