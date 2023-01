Come sarebbe l’originale Final Fantasy VII se fosse interamente doppiato? Così

Quando, in coda agli anni Novanta, iniziavano a spuntare i primi videogiochi doppiati, il senso di meraviglia era tanto. Sentire le voci dei nostri personaggi preferiti aumentava il coinvolgimento e il senso di magia, anche se la cosa non era possibile con tutte le opere: i Final Fantasy, ad esempio, avevano una mole di testi tale che dovemmo aspettare fino a Final Fantasy X (2001, sulla generazione successiva) per sentirli parlare.

Certo, da allora noi fan della saga abbiamo avuto i nostri contentini: in spin-off e comparsate varie personaggi come Squall da Final Fantasy VIII hanno trovato la loro voce e, ad esempio, gli amanti di Final Fantasy VII hanno un intero remake in tre episodi da cui attingere.

Ma come sarebbe l’originale Final Fantasy VII se fosse stato quello a essere doppiato, e non il Remake? A rispondere è la community di modder nota come Tsunamods (thanks, Eurogamer), che con un lavoro impressionante ha messo insieme un intero cast di doppiatori per dare voce a tutte le battute dell’originale Final Fantasy VII. Il risultato, come immaginerete, fa un certo effetto.

Come sarebbe stato l'originale Final Fantasy VII se fosse stato doppiato?

La mod, chiamata Echo-S 7, è disponibile da poche ore e include anche l’avanzamento automatico delle caselle di testo, in modo che non dobbiate sempre premere il tasto indicato per proseguire.

«Abbiamo messo insieme doppiatori da tutto il mondo per doppiare Final Fantasy VII» annunciano gli autori della mod. «Ogni personaggio principale, ogni personaggio secondario e ogni NPC: fate il nome di un personaggio e sarà doppiato, perfino i tutorial!».

Nella descrizione ufficiale leggiamo:

«Gioca il remake doppiato che hai sempre voluto con Echo-S 7, l’unica mod con doppiaggio per Final Fantasy VII. Segui Cloud, Barret, Tifa e compagni mentre scopri cosa trama la Shinra in questo adattamento meraviglioso e doppiato del grande classico».

Per assicurare un maggior fedeltà, gli autori hanno rimosso la possibilità di modificare i nomi dei personaggi, in modo che le battute risultino accurate e autentiche in qualsiasi caso. Potete vedere il risultato nel video che vi proponiamo in cima alla nostra notizia, mentre trovate maggiori informazioni sulla mod a questo link.

Per quanto riguarda le release ufficiali, invece, vi ricordiamo che Final Fantasy VII Remake (lo trovate su Amazon, qui invece la recensione) è stato il primo tassello: da poco abbiamo messo le mani sul ritorno di Crisis Core, mentre il prossimo appuntamento dovrebbe essere con Rebirth, la seconda parte della trilogia remake.

Meno fortuna, invece, per gli spin-off, considerando che il battle royale di FFVII non è andato esattamente come Square Enix sperava.