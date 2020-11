Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Ion Lands, studio indipendente tedesco con base a Berlino, si presenta al pubblico per la prima volta con Cloudpunk esordendo su PC e successivamente, grazie al lavoro di porting da parte di Merge Games, anche su PS4, Xbox One e Switch. Scopriamo di cosa si tratta.

Cloudpunk, compagnia di corrieri al limite della legalità situata a Nivalis, consegna qualsiasi cosa a chiunque senza che vengano poste domande. Per lavorarci nessun curriculum è richiesto, nessuna referenza viene controllata e per gli spedizionieri della compagnia vi sono due semplici regole da seguire (anche se dovremmo definirle piuttosto linee guida): mai mancare una consegna e non chiedere mai cosa ci sia nel pacco. Ed è con queste premesse che vestiremo i panni di Rania alla sua prima notte di lavoro per Cloudpunk, appena trasferitasi a Nivalis dalla Penisola Orientale.

Accompagnati da Controllo, il nostro contatto con Cloudpunk che ci assegnerà i compiti da svolgere tramite interfono, oltre a Camus, IA nonché nostro amico di lunga data, voleremo a bordo del nostro veicolo volante (HOVA) per svolgere i compiti che ci vengono assegnati… perché si, su questo si basa la stragrande maggioranza del gioco, effettuare consegne da A a B. Tutto qui? vi domanderete molto probabilmente: dal punto di vista del gameplay sostanzialmente sì, in quanto ciò che faremo per gran parte del nostro tempo è volare per Nivalis, parcheggiare il nostro HOVA, scendere a piedi, prelevare e consegnare la merce.

Quello che rende il gioco interessante ed intrigante è la storia che gradualmente si andrà a delineare lungo tutta la prima pazza notte di lavoro di Rania. Attraverso avvenimenti e dialoghi scopriremo piccoli pezzi della storia della nostra protagonista dal passato turbolento e di tutto il mondo che ci circonda, composto da lussureggianti torri dal design accattivante fino ai quartieri dei bassifondi dove solo pochi cittadini riescono a sopravvivere. Molta importanza è stata data quindi alla scrittura dei dialoghi in quanto non vi è alcun collezionabile testuale a supporto che ci aiuti a capire la città nella quale ci siamo appena trasferiti o il background della protagonista.

Il gameplay come detto in precedenza è molto semplice, un susseguirsi di missioni del tutto lineari, incalzanti, con l’inserimento di alcune scelte morali lungo l’arco narrativo. E’ un titolo esplorativo riassumibile in due meccaniche: alla guida del nostro veicolo e a piedi.

Tutto l’hud è disattivabile con il tasto direzionale destro.

Alla guida, una volta assegnatici i compiti che potremo vedere elencati in alto a destra del nostro schermo (volendo tutto l’hud è disattivabile con il tasto direzionale destro nel caso vogliate ammirare al meglio lo scenario circostante) ci aiuteremo con un cerchio di mappa nell’angolo sottostante per raggiungere i punti di interesse. Hud quindi molto classico, il quale siamo oramai abituati a vedere da anni a questa parte negli open world. Piccoli compiti aggiuntivi consistono nel prendersi cura del nostro veicolo: fare rifornimento e riparare il nostro veicolo sono elementi importanti per poter continuare nel nostro lavoro anche se nessuna delle due cose porterà mai ad un game over. Il veicolo nel peggiore dei casi rallenterà fortemente ma ci verrà sempre consentito di raggiungere il più vicino luogo per effettuare la riparazione oppure aggiungere combustibile. Inoltre, con i soldi guadagnati con le nostre consegne, sarà possibile acquistare alcuni potenziamenti per il nostro HOVA (apportando miglioramenti ludici utili per le consegne a tempo) ed abbellire il nostro appartamento per renderlo più confortevole (miglioramenti del tutto estetici).

A piedi, una volta parcheggiato il veicolo in precisi e determinati spazi si prende il controllo di Rania e ci viene concessa la possibilità di muoverci ed interagire, anche se non moltissimo, con mondo di gioco e personaggi. E’ in queste occasioni che incontreremo i più svariati cittadini di Nivalis sia per svolgere i compiti della storia principale, sia per alcune quest secondarie. Purtroppo anche in questo caso a farla da padrona sarà principalmente la parte narrativa in quanto dal lato ludico i compiti saranno sempre molto basilari, sebbene mai pesanti. In alcuni casi, se precedentemente si è esplorato e raccolto alcuni oggetti sparsi per il mondo di gioco, la quest potrebbe concludersi immediatamente consegnando l’oggetto richiesto riducendo tutto ad un solo dialogo.

Cloudpunk dal punto di vista tecnico è un titolo molto solido nella proposta dell’ambiente di gioco. Dai borghi fatiscenti ai locali di lusso fino ad ambienti fluorescenti ricoperti di neon, tutto fa un ottimo uso della voxel art in modo decisamente riuscito ed il design di Nivalis è davvero ottimo. Qualche problema purtroppo lo si ha con il frame rate che risulta instabile in alcuni frangenti. Altre piccolezze negative sono purtroppo una draw distance che rispetto alla versione PC risulta decisamente limitata togliendo parte di quel fascino della metropoli uggiosa che è Nivalis. Anche dal punto di vista del traffico pulsante vi è sostanzialmente una situazione alquanto fastidiosa. Appena si carica una nuova area il traffico è vivo e numeroso oltre che diversificato. Passato qualche incrocio e guidato per un po’, tutto svanisce e solo qualche veicolo ogni tanto circola per la metropoli ed è un vero peccato in quanto il gioco ne avrebbe guadagnato in atmosfera e pure nel gameplay rendendo la guida tra lo skyline di Nivalis più appagante. Ottima la colonna sonora che ci accompagna lungo il corso della nostra avventura, davvero azzeccata e suggestiva.

In termini di longevità, per portare a termine la storia, servono all’incirca 10/15 ore di gioco alla quale vanno aggiunte alcune piccole side quest secondarie sparse per la città di gioco che possono esser giocate senza dover rispettare alcun ordine cronologico. Le ore salgono attorno alle 25 nel caso si punti a completare tutto ciò che ci viene offerto puntando eventualmente al trofeo di platino.

VOTO: 7