Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Nell’agosto del 2018 Micheal Snyder, giornalista per il The New York Times Style Magazine, scriveva un articolo dal titolo The Unexpectedly Tropical History of Brutalism in cui analizzava l’incredibile sviluppo della corrente architettonica del Brutalismo in paesi extraeuropei, trovando nella sua analisi uno stile che nel nuovo millennio si è saputo reinventare grazie all’implementazione di vegetazione e ornamenti naturali capaci di smussare la rudezza delle sue forme e superfici.

Thomas van den Berg – noto per Kingdom: New Lands – nel 2017 inizia i lavori su Garbage Country, un titolo multiplayer in un mondo persistente modellato dai propri utenti, in cui da materiali di scarto si potevano costruire intere città ed oggetti. Il progetto venne abbandonato nel corso del 2018, considerato troppo ambizioso e senza una reale direzione.

Nei mesi successivi di Garbage Country però, come nel suo loop di gioco originale, vengono salvate alcune delle sue parti, e proprio come nel Brutalismo extraeuropeo, Noio – che per il progetto conta 6 persone – decide di unire strutture grezze a concetti naturali, dando vita al gioco in Early Access Cloud Gardens.

Un enigma giocattolo

Nella pagina di Steam Cloud Gardens viene descritto dai suoi autori in maniera impeccabile: si tratta di un progetto sperimentale a metà strada tra un gioco, un puzzle game di tipo cognitivo senza punti, ed un interactive toy, più specificatamente un titolo che offre la possibilità di costruire diorami.

Al primo avvio Cloud Gardens spiega le semplici regole che vigono nel suo mondo, ed al contempo illustra l’obbiettivo globale di ogni diorama, coprire il 100% della superficie con la flora.

La struttura di gioco si suddivide in 2 parti. Nella prima, con l’utilizzo del mouse si deve osservare il diorama, zoomando o ruotandolo sulla sua asse, con lo scopo di collezionare quanti più semi si riescano ad individuare.

Nella seconda viene chiesto di posizionare i semi all’interno del diorama stesso assieme ad un gruppo di oggetti. Il numero di oggetti presenti in uno scenario può dunque essere ampliato o, nei livelli avanzati, è possibile ricostruire scenari architettonici andando a modellare il diorama in maniera credibile o unendo blocchi di grattacieli o fabbriche in maniera improbabili. Il piazzamento, seppur è lasciato alla fantasia ed ingegno del giocatore, non può essere del tutto casuale, ed è guidato da semplici leggi che simulano la fisica reale.

I rampicanti, le piante, e gli alberi in Cloud Gardens non si possono espandere all’infinito lungo le superfici, ma, raggiungendo la loro massima estensione rilasciano dei germogli, che se collezionati in un dato numero, danno vita ad altri semi che a loro volta possono essere piantati e fatti crescere. La crescita di questi semi è legata agli oggetti stessi che il giocatore deve disseminare dentro i diorami; questi presentano un’area che andrà a far sviluppare ogni pianta che si troverà al suo interno. L’estensione dell’area pare sferica, anche se la rappresentazione data è quella di un cerchio trasparente con un sottile bordo verde, e varia generalmente a seconda della dimensione dell’oggetto stesso. A causa della scelta di tenere un perno attorno quale far ruotare il diorama rende però difficile in alcuni casi un posizionamento preciso degli oggetti nella scena o tra di loro.

Quando in difficoltà, è anche possibile trasformare un possibile seme in una sfera d’acqua capace di creare una nuvola per annaffiare le piante nel livello. In caso anche questo non fosse sufficiente a raggiungere il 100% di copertura di un diorama, o di una sua parte, viene data la possibilità di ricominciare la scena senza alcuna penalità.

La componente puzzle di Cloud Gardens si estende ad oggi attraverso 7 locations – tra cui autostrade, discariche e fabbriche – in 96 diorami, di cui una dozzina rappresentano dei semplici tutorial per introdurre i diversi tipi di semi e le loro proprietà.

L’altra natura dei Cloud Gardens risiede nel suo editor di diorami. Risolvendo le varie scene, si potranno sbloccare nuovi oggetti da usare nella modalità Sandbox, dove poter costruire incredibili scenari abbandonanti in cui la vegetazione prende il sopravvento. Al completamento di ogni opera basterà poi premere un tasto per accedere alla modalità fotografica e trovare l’inclinazione perfetta per valorizzare il proprio estro. C’è da notare la mancanza di un movimento libero nella fase di costruzione Sanbox che invece è presente nella modalità foto; l’impossibilità di muoversi in altezza e lunghezza crea fastidio, limitando lo spostamento ad un perno centrale, come nella fase di Puzzle game.

Come dice la descrizione su Steam, Cloud Gardens è un gioco rilassante

Ci sono due elementi interattivi comuni ad entrambi i tipi di fruizione di Cloud Gardens; una motosega che può aiutare a riprendere i semi e riposizionarli in maniera più ingegnosa o coerente, ed un’aspirapolvere portatile capace di raccogliere una grande quantità di germogli con un solo passaggio del cursore a schermo.

Cloud Gardens non offre molto altro, e la totalità dei puzzle proposti può essere completata in meno di 8 ore; la modalità a livelli puzzle può essere saltata completamente a favore della componente Sandbox grazie alla presenza di un semplice tasto di sblocco nel menù che dà accesso istantaneo a tutti gli oggetti di gioco.

Abandoned 3D Pixel

É innegabile che gran parte della natura zen di Cloud Gardens risieda nella sua idea di base, quella di scenari umani abbandonati e riappropriati dal mondo, ma è altrettanto impossibile scindere l’idea che i ragazzi di Noio, con la scelta d’adoperare uno stile low poly, certamente derivato dal precedente lavoro di Thomas van den Berg, abbiano creato un prodotto galvanizzante da guardare.

Vedere intricati diorami che riprendono chiese abbandonate, scene d’incidenti automobilistici lungo autostrade o grattacieli claustrofobici pieni d’antenne riempirsi, non solo di oggetti, ma cambiare completamente aspetto durante il giocato è forse una delle esperienze più immersive di game design che si siano viste recentemente. La crescita del seme diviene quindi non solo un feedback necessario per la comprensione della progressione, ma un incentivo visivo per accrescere, modificare, o esaltare, la soluzione che si è scelta per arrivare a quel 100% di copertura floreale del diorama.

Il modo con le quali le semplici geometrie vengono arricchite e sommerse dai dettagli dei rampicanti, dei funghi, delle palme o del muschio, dimostrano quanta cura è stata riposta nell’ideare texture capaci d’esaltare la natura stessa di tutti gli oggetti in scena. Ogni singola parte della composizione floreale da noi escogitata è distinguibile ed appagante da osservare.

Bottiglie, televisioni, orsetti di pezza, gnomi, sono riconoscibili e ben distinguibili, così come oggetti più grandi quali automobili, carrozze di treni, o edifici stessi mostrano nelle loro texture segni d’abbandono, usura, o semplicemente di un mondo sbagliato che ha fatto il suo tempo. A ricalcare ulteriormente questo senso sono presenti dei corvi, unici animali nel mondo di Cloud Gardens, che da sempre vengono associati ai riti di passaggio, al mutamento tra vita e morte e viceversa.

L’Hud di gioco minimale, che è stato rivisto più volte durante la fase di produzione, in Cloud Gardens risulta per ovvi motivi non invasivo, sfruttando cerchi e semi cerchi di un bianco trasparente, che a seconda del numero indicano quanti gruppi d’oggetti restano ancora da piazzare al giocatore e la percentuale di completamento. Più peculiare, invece, la rappresentazione dei semi utilizzati, che vengono proposti come card lenticolari, che rappresentano una piccola sagoma in 3D del seme ed uno sfondo con il tipo di pianta che ne sboccerà.

La scelta d’avere un Hud così minimale e compatto comporta però molta confusione se si vuole selezionare un oggetto specifico, dovendo muovere l’icona all’interno del cerco di selezione come a rovistare dentro una borsa piena di cose inutili.

L’aspetto musicale ed uditivo è a sua volta molto risicato, e si limita a dare input quando si posizionano correttamente o scorrettamente i semi, quando una pianta si espande con il rilascio di un oggetto, o vengono riprodotti diversi suoni, come il gracchiare dei corvi, i rumori del metallo dei barili o l’aspirapolvere intento a raccogliere i germogli. Potrebbe risultare noioso il fruscio di fondo, che cerca di simulare il soffiare del vento, forse voluto per enfatizzare l’aura zen e calma del titolo.

La realtà del caso

La semplicità e dualità di fruizione di Cloud Gardens sono rari nei prodotti commerciali odierni. Stupisce che Noio sia riuscito a creare il titolo con gli avanzi di un progetto forse troppo commerciale, risultando in un qualcosa di, invece, molto singolare e personale. Al giocatore non viene solo chiesta una buona dose d’attenzione, cura e pianificazione, ma anche di sensibilità e anticipazione di quello che potrebbe accadere grazie ad alcuni diorami suddivisi in più sezioni congiunte.

Il lavoro sul titolo prosegue; mentre la data per l’uscita dall’Early Access non pare ancora chiara, Cloud Gardens ha ricevuto diversi aggiornamenti, tra i quali uno di Halloween. Restano alcuni bug, come quello del Vsync che bisogna reimpostare ad ogni riavvio, e features mancanti, ma il livello di polishing generale è ottimo.

Forse Micheal Snyder non verrà mai a conoscenza del lavoro di Thomas van den Berg ed il team Noio con Cloud Gardens; così come l’assunto iniziale sul Brutalismo è ben distante dalla vera fonte d’ispirazione per la creazione di Cloud Gardens, rivelata dal suo autore primario durante il live show Media Indie Exchange, e giacente tra le mille immagini della community dedicata su reddit. Ma la realtà stessa di Cloud Gardens è quella che il giocatore decide di scegliere.

VOTO: 8