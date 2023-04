Che fine ha fatto Dragon Quest XII? Dopo due anni c’è una novità

Uno degli annunci più importanti arrivati da Square Enix durante il mese di maggio del 2021 fu indubbiamente Dragon Quest XII The Flames of Fate, l’ambizioso dodicesimo capitolo della saga JRPG.

Il successore di Dragon Quest XI S (lo trovate su Amazon) prometteva di essere un vero e proprio adattamento next-gen della saga, ma a parte il logo ufficiale e poche anticipazioni ufficiali i fan non hanno mai avuto la possibilità di vederlo all’opera.

Ed è dunque possibile dire che il titolo è a tutti gli effetti scomparso, dopo l’ormai lontano clamoroso reveal ufficiale. Tuttavia, nelle scorse giornate Square Enix ha pubblicato una nuova piccola novità, confermando a tutti gli effetti che il titolo è ancora in sviluppo.

Come segnalato infatti da Gematsu, il sito ufficiale del publisher ha pubblicato un nuovo logo ufficiale per Dragon Quest XII, che pur rimanendo identico nella sostanza ci mostra alcuni piccoli cambiamenti.

Mettendo a confronto il logo mostrato nel 2021 con la nuova immagine ufficiale, sembra evidente che Square Enix abbia deciso di rendere la numerazione XII più luminosa, rendendo anche migliori gli effetti luminosi della stessa sigla di Dragon Quest:

