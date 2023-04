Che fine ha fatto Crysis 4? Non arrivano buone notizie

A gennaio del 2022 è stato alzato il sipario su Crysis 4, annunciato dallo sviluppatore Crytek con grande entusiasmo da parte degli addetti ai lavori e dai fan della saga di sparatutto.

Il primo trailer ha mostrato poco e niente del gioco, ad eccezione di un primo piano del casco di Prophet (protagonista dei primi capitoli del franchise) ma non rivelando nulla nello specifico del prossimo episodio.

Ciò che è stato mostrato è bastato in ogni caso a far salire l’hype, specie per quanto riguarda la promessa di un comparto tecnico davvero next-gen (come fu per il primo e indimenticato capitolo, divento un meme in tal senso).

Ora, dopo che una tech demo in Unreal Engine ha mostrato come potrebbe apparire Crysis 4, sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto il gioco vero e proprio.

Come riportato anche da DSO Gaming, dopo oltre un anno dall’annuncio sembra che il gioco sia ancora in una fase iniziale di sviluppo.

Poche ore fa Crytek ha pubblicato un video relativo a annuncio di lavoro. Il team è attualmente alla ricerca di un Lead Producer, di un Lead AI Programmer e di un Lead Environment Artist per Crysis 4.

Ciò significa che il gioco è ancora in una fase iniziale di sviluppo, o addirittura essere in fase di pre-produzione. Dopotutto, il team sta cercando un Lead Producer, cosa questa che fa propendere per il fatto che i lavori veri e propri non sono ancora iniziati.

Quindi, in sostanza, non aspettatevi di poter giocare al nuovo Crysis in tempi brevi. Come sospettavamo, l’annuncio nel 2022 è avvenuto prima del tempo.

Realisticamente, si tratta di un gioco che uscirà probabilmente nel 2026-2027 (ed è uno scenario decisamente ottimistico). Vi terremo in ogni caso aggiornati non appena ne sapremo di più.

