C’è uno studio che ha (e avrà) un ruolo chiave nei più grandi franchise PlayStation

PlayStation Studios Malaysia ha solo due anni di vita, ma già svolge e probabilmente continuerà a svolgere un ruolo chiave all’interno di PlayStation Studios e dei più grandi franchise di Sony.

I possessori della console con pad DualSense (che trovate anche su Amazon) sono infatti in perenne attesa di novità lato annunci, che a quanto pare non mancheranno nei prossimi mesi.

Il responsabile del Malaysia Studio Hasnul Hadi Samsudin e un membro del team di arti visive di PlayStation con sede a San Diego, Neil Ingram, sono intervenuti in un panel al Level Up KL di Kuala Lumpa, come riportato da IGN US, parlando del lavoro dello studio su The Last of Us Part I e MLB The Show 2022.

«Finora il nostro contributo è stato molto limitato, quando abbiamo iniziato il team era molto piccolo. La maggior parte di ciò che stiamo facendo è lo sviluppo di asset per i giochi, soprattutto per MLB», hanno spiegato i membri lo studio.

«Per The Last of Us Part I, c’era questa cosa chiamata Death Hints, che sono suggerimenti che dicono al giocatore cosa fare in certe situazioni, e il team di animazione di Sony avrebbe dovuto lavorarci, ma c’era molto da fare, quindi è toccato a noi», hanno reso noto Samsudin e Ingram.

E ancora: «Ora abbiamo un team artistico a tutti gli effetti, quindi possiamo occuparci di modellazione ambientale, concept art, e abbiamo un brillante team di animazione che sta lavorando su alcuni giochi di cui non possiamo parlare al momento».

Gli studi di supporto sono fondamentali nel processo di realizzazione della maggior parte dei giochi AAA che vediamo oggi, e avere uno studio come Malaysia ha già dimostrato di essere una grande risorsa.

Il team fa anche parte della strategia di Sony, che prevede un approccio globale allo sviluppo dei giochi. Lo studio malese ha già lavorato a due dei più grandi franchise PlayStation che conosciamo e probabilmente lavorerà presto ad altri grandi titoli first-party.

Con la crescita dello studio, sarà interessante vedere quanto spesso apparirà il logo Malaysia Studio per i giochi first-party.

