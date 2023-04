C’è una sequenza di The Last of Us 2 che è un vero “mindfu*k”

The Last of Us Part II è un titolo davvero molto importante, che ha venduto tanto ed è amato da migliaia di giocatori in tutto il mondo, i quali continuano a discuterne.

Il capolavoro di Naughty Dog, che trovate ancora su Amazon, non è mai stato dimenticato dagli appassionati, visto che dopo mesi continuano a emergere curiosità relative al gioco.

Al netto delle critiche di una certa fetta di “fan” che Neil Druckmann ha anche commentato, il titolo in questione è ancora sulla bocca di molti.

Come riportato anche da Gaming Bible, c’è un momento in particolare del gioco che – ad anni di distanza – continua a far parlare i fan per la sua carica emotiva.

Attenzione: da ora seguono spoiler sulla trama del gioco e sui suoi personaggi. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Nonostante abbia diviso i fan al momento del lancio, The Last of Us Part II è per la maggior parte un gioco molto apprezzato. Infatti, alcuni fan ritengono che una parte del gioco in particolare sia uno dei più grandi “mindf*ck” di sempre nel mondo dei videogiochi.

L’utente Reddit spiketeam ha creato un post con il titolo: “Il giorno 3 di Seattle (Abby) è una delle più grandi ore di gioco. Di sempre”. Altri hanno poi proseguito dicendo: «Ho iniziato un secondo playthrough dopo aver visto lo show e in qualche modo ieri mi sono ritrovato a iniziare il Giorno 3 di Abby e avevo intenzione di fermarmi un’oretta e andare a letto, ma non sono riuscito a smettere».

«Il giorno 3 di Seattle è una montagna russa emotiva e visiva senza sosta e per me una delle più belle ore di videogiochi di sempre», ha scritto un altro fan.

Il segmento in questione vede il giocatore nei panni di Abby, una sorta di protagonista secondaria ma anche un’antagonista della protagonista Ellie. Il Giorno 3 è l’ottavo capitolo della storia e termina con una vera e propria boss fight contro Ellie stessa, presentando un dilemma morale per il giocatore, che probabilmente è troppo affezionato alla ragazza per volerla eliminare.

Molti si sono subito detti d’accordo sul fatto che questa sezione del gioco è stata sicuramente uno shock, soprattutto per quanto riguarda la battaglia contro Ellie.

Tale “Ill_Tackle_5192” ritiene che si tratti del più grande mindf*ck del gioco, affermando che: «La boss fight di Ellie è stata legittimamente una delle migliori seghe mentali che ho avuto nel mondo dei videogiochi, alla pari con la fine di Metal Gear Solid 2».

Un altro fan ha detto: «Quel giorno è stato uno dei momenti migliori dal punto di vista del gioco, del cinema e della narrazione. Ha fatto passare il gioco da un 8/10 a un 11/10 per me».

“Nightfol__” ha affermando che: «è un incredibile crescendo di violenza che culmina perfettamente in quell’orribile combattimento al teatro. Mi piace giocarlo tutto d’un fiato. È catartico ed emotivamente drenante».

Nonostante l’accoglienza contrastante, non si può negare che The Last of Us Part II abbia avuto alcuni momenti intensamente memorabili.

Vero anche che parliamo di un gioco omaggiato davvero in grande stile anche durante le partite di calcio europee, il che è tutto dire.

Del resto, i fan di TLOU si sono da poco riuniti su Reddit per dichiarare Ellie «la più grande protagonista femminile» di tutti i tempi.

Restando in tema, TLOU Part II ha da poco visto un aumento del 999% nelle sue vendite su PlayStation 4, ma c’è un motivo specifico.