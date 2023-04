C’è un gioco su PC Game Pass che è “rotto”, ma non lo sarà per molto

Chi vuole giocare a Fallout 76 sul proprio PC potrebbe dover aspettare un po’. Bethesda ha recentemente confermato un problema legato al Microsoft Store che impedisce l’installazione dell’aggiornamento più recente del gioco.

Lo spin-off online di Bethesda si è aggiornato continuamente, ma a quanto pare ciò non è bastato a renderlo giocabile per gli utenti PC Game Pass.

In attesa di scoprire ulteriori novità ufficiali sulla serie dedicata alla saga, è ora di parlare del capitolo online.

Diverse segnalazioni su Reddit e in giro per il web (via Windows Central) mostrano infatti che il gioco non si aggiorna e in alcuni casi non si avvia affatto.

A quanto pare, solo la versione Microsoft Store di Fallout 76 è affetta da questi problemi, cosa questa che ha mandato i giocatori in confusione.

Secondo gli utenti, il bug di installazione riguarda sia i possessori del gioco sia quelli che hanno accesso al gioco tramite PC Game Pass, visto che la versione Steam del gioco non sarebbe interessata dal problema.

«Siamo consapevoli che gli utenti PC del Microsoft Store stanno riscontrando problemi con il nuovo download di 76. Stiamo lavorando con Microsoft per trovare una soluzione. Stiamo lavorando con Microsoft per trovare una soluzione e aggiorneremo una volta risolto il problema», ha dichiarato l’account ufficiale del supporto Bethesda su Twitter.

⚠️We are aware of PC users on the Microsoft Store experiencing issues with the new @Fallout 76 download. We're working with Microsoft towards a fix and will update once it is resolved. — Bethesda Support (@BethesdaSupport) April 18, 2023

Quando si tenta di installare l’aggiornamento, gli utenti interessati vedranno un aggiornamento di 95,7 GB e un messaggio di errore. 95,7 GB è la dimensione dell’intero gioco. Secondo le note di rilascio, l’aggiornamento dovrebbe essere di 6,9 GB.

Bethesda e Microsoft non hanno confermato la causa del problema, ma sembra che sia legato a un nuovo flusso di aggiornamenti per i giochi del Microsoft Store. Il sistema di aggiornamento che appare quando si cerca di aggiornare Fallout 76 sembra diverso da quello presentato in passato.

La disinstallazione e la reinstallazione del gioco attraverso il Microsoft Store non risolve il problema, e per alcuni giocatori l’unica opzione è quella di attendere una correzione da parte della Casa di Redmond.

