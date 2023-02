C’è un gioco che fonde Zelda e Studio Ghibli e sembra davvero magico

Un gioco indie ispirato a Kiki’s Delivery Service di Studio Ghibli e Zelda Wind Waker ha superato il suo obiettivo su Kickstarter dopo essere stato lanciato sul portale di crowfunding per appena una manciata di ore: stiamo parlando di Mika and the Witch’s Mountain.

La piattaforma ibrida Switch, che trovate su Amazon a prezzo stracciato, sta infatti preparandosi al lancio del nuovo Zelda Tears of the Kingdom, ma a quanto pare c’è spazio anche per giochi più piccoli, ma non per questo meno affascinanti.

Mentre quindi la Grande N si prepara a un 2023 davvero interessante, con un Direct – forse – in dirittura d’arrivo, nulla vieta di parlare anche di altro.

Ora, come riportato anche da Games Radar, Mika and the Witch’s Mountain ha già superato il suo obiettivo di raccolta fondi, e sembra davvero magico.

Lo sviluppatore di Mika and the Witch’s Mountain, Abraham Cozar, ha utilizzato il suo account Twitter per condividere l’apprezzamento per tutto il sostegno al suo progetto, genericamente atteso nel 2023.

L’autore ha infatti scritto: «Grazie, grazie e ancora grazie. Le ultime ore sono state assolutamente pazzesche. avete distrutto l’obiettivo della campagna per Mika e il supporto e l’amore che stiamo ricevendo sui social network sono semplicemente incredibili».

Poco più in basso, il tweet entusiasta di Cozar.

I'm nervous and excited today… the kickstarter campaign is just released! a deliver witch needs your help thanks for your support https://t.co/ifjXmhjIQh#indiegame #gamedev #mikathewitch pic.twitter.com/rFLtKGTVVz — Abraham Cozar | Mika's Kickstarter out now (@abraham_cozar) February 1, 2023

L’obiettivo originale di questo progetto era di circa 36mila sterline, ma al momento in cui scriviamo il progetto ha attualmente oltre 75mila sterline promesse da oltre 1900 finanziatori.

Nel gioco, l’apprendista strega Mika parte per un viaggio verso il Monte Gaun per incontrare una strega molto più potente di nome Olagari. Lungo il percorso, la giovane esplorerà un’isola pittoresca e consegnerà pacchi a cavallo della sua scopa agli abitanti del luogo.

Considerando che ci sono ancora 30 giorni di tempo per partecipare alla campagna Kickstarter, potremmo dire che si tratta di un successo ancor prima del lancio ufficiale.

Restando in tema, Zelda Breath of the Wild in stile Studio Ghibli è un tuffo al cuore, tanto che un fan ha tempo fa deciso di immaginarlo con alcune immagini davvero straordinarie.

Ma non solo: anche il suggestivo Hoa ha la delicatezza dei vecchi film dello Studio Ghibli e ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione.