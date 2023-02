C’è un clone di Zelda dedicato a Goldrake che è un sogno per i fan

Il sequel di Breath of the Wild, ossia Zelda Tears of the Kingdom, ha giustamente tutti gli occhi puntati addosso, sebbene a quanto pare è in arrivo un altro gioco che farà la gioia dei fan di Goldrake.

Il seguito dell’open world per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo basso, è uno dei titoli più attesi tra quelli in uscita nelle prossime settimane, ma ora anche gli appassionati di UFO Robot Goldrake avranno di che esaltarsi

Del resto, grazie al nuovo trailer mostrato pochi giorni fa relativo a Tears of the Kingdom la febbre di titoli open world fantasy è aumentata a dismisura.

Ora, come riportato anche su DSO Gaming, è stato rilasciato da poche ore il primo trailer di gameplay per UFO Robot Grendizer – The Feast of the Wolves.

Microids ha condiviso il primo trailer di gameplay per l’adattamento videoludico del popolare manga di Go Nagai UFO Robot Grendizer, noto con il nome di UFO Robot Grendizer – The Feast of the Wolves.

The Feast of the Wolves seguirà il primo arco narrativo della serie anime. Per questo motivo, il gioco darà ai giocatori la possibilità di rivisitare i momenti più iconici di questa epica avventura, dando ai giocatori la possibilità di vestire i panni di Duke Fleet e del suo gigantesco robot.

Ma non è tutto: il gioco di UFO Robot Grendizer conterrà anche i memorabili temi musicali dell’anime, riorchestrati a modo per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Microids prevede in ogni caso di rilasciare il gioco nel corso dell’anno su PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PC e Xbox One. Attendiamo quindi la data di uscita da segnare in rosso sul calendario.

Restando in tema, Tears of the Kingdom costerà di più, a quanto pare: Nintendo ha però quasi subito fatto chiarezza sul nuovo prezzo.

Ma non solo: la Collector’s Edition di Tears of the Kingdom potrebbe aver “confermato” anche la Switch OLED a tema, visto che è spuntato un nuovo indizio.

Per concludere, alla fine dell’ultimo trailer di Zelda su Switch mostrato nel corso del Direct è stato notato un messaggio nascosto riprodotto al contrario.