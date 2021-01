CD Projekt è stata multata per Cyberpunk 2077 (ma non per quello che pensate voi)

Cyberpunk 2077 è sicuramente nato sotto una stella sbagliata, così come i guai per CD Projekt RED sembrano non finire mai. Altre alle varie class action e al recente attacco dello UOKiK, l’Unione Consumatori della Polonia, sembra che il team di sviluppo abbia infranto una legge sull’arte di strada (o street art) a San Paolo, in Brasile, la quale vieta i murales e la pubblicità stradale.

La notizia arriva dalla testata locale Start (via PSU) che ha riportato il particolare episodio agli occhi del mondo. Per promuovere Cyberpunk 2077 a San Paolo, CD Projekt ha infatti dato vita a un bellissimo murale (visionabile poco sotto). Tuttavia, i giornalisti hanno sottolineato che questo tipo di arte è illegale in città.

La legge vieta infatti la pubblicità all’aperto, la quale rischia di avere un effetto drammatico sull’aspetto della città, come mostrato nelle immagini di seguito:

We have a "clean city" law, where most outdoor advertisement is forbidden. Can't have giant ads, logos, etc. This is how it was before & after the law passed: pic.twitter.com/CDEsan4DS4 — Felipe Pepe (@felipepepe) January 13, 2021

Una volta che i giornalisti hanno segnalato il murale di CD Projekt, la città di San Paolo ha finito per multare lo sviluppatore di ben 410mila dollari brasiliani, ossia l’equivalente di poco più di 75mila dollari (78.500, per essere più precisi). Ci auguriamo di cuore che si tratti dell’ultimo intoppo “extra”, per un team già pesantemente additato in queste settimane di polemiche particolarmente roventi.

Solo durante la serata di ieri, infatti, CD Projekt ha svelato che l’aggiornamento next-gen per Cyberpunk 2077 arriverà nella seconda metà del 2021, mentre i DLC (gratuiti) vedranno la luce poco prima.

Cyberpunk 2077 è disponibile dallo scorso 10 dicembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. A gennaio e febbraio saranno rilasciate due patch per la versione old-gen, momentaneamente rimossa dagli store PlayStation e Xbox.