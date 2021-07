Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Catenaccio Football Manager è un gioco gestionale di calcio gratuito, disponibile per piattaforme iOS e Android, sviluppato e distribuito da Koronite. Come si può intuire dal nome, l’anima del prodotto è “made in Italy” e si colloca come valida alternativa ai giganti della categoria.

L’obiettivo del gioco è la gestione a 360° di una squadra di calcio, dalla crescita dei giovani giocatori al potenziamento delle strutture societarie, passando ovviamente dalle partite contro avversari umani provenienti da tutto il mondo.

All’inizio della carriera ci verrà assegnato un team di livello 10. Tramite gli allenamenti, un mercato oculato e la vittoria dei campionati, la squadra salirà di livello fino a sfidare i top manager al livello 1. La meccanica prevede una partita di campionato al giorno, con la possibilità aggiuntiva di partecipare a coppe contro avversari guidati dalla CPU, per testare diversi moduli di gioco o semplicemente accumulare denaro.

La cosa molto interessante è che, al contrario di molti giochi del settore, la squadra “invecchia” di stagione in stagione dando un senso di appartenenza che porta quasi a una certa malinconia, quando un giocatore arriva all’età del ritiro.

Dopo diversi mesi di utilizzo il gioco risulta ancora gradevole, permettendo all’utente un utilizzo più o meno casual senza penalizzarlo troppo rispetto a giocatori che lo utilizzano con maggiore intensità. Il motore di gioco appare ben bilanciato, rispecchiando abbastanza fedelmente i valori in campo, con una ovvia incidenza della fortuna che può occasionalmente dare risultati inaspettati.

Sono presenti degli acquisti in-app, utili a velocizzare la crescita del team, ma la sensazione è che non sia il classico “pay2win”, per cui anche utenti free possono competere alla pari.

VOTO: 8