Cambia il tuo PC da Unieuro: fino a 300€ di rimborso!

La catena di elettronica Unieuro ha recentemente lanciato una promozione imperdibile, offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare un nuovo desktop o notebook di qualsiasi brand, compreso Apple, a partire da 299€ e ricevere un rimborso sino a 300€ ritirando il vostro usato. L’iniziativa è valida sino al prossimo 27 aprile, quindi vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo!

Per ottenere il rimborso non dovrete far altro che acquistare un nuovo PC fisso o portatile di qualsiasi brand a partire da 299€, registrare l’acquisto entro 15 giorni sul sito unieuro-promozioni.it e scegliere una data per il ritiro a domicilio del vostro dispositivo usato dopo aver ricevuto l’e-mail di conferma. A questo punto, riceverete un bonifico pari al valore del rimborso entro 30 giorni dalla convalida della richiesta.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook Apple MacBook Air 13″, che attualmente potete portarvi a casa a soli 899€, rispetto agli usuali 1.229€ di listino, con uno sconto del 26% e un risparmio reale di 330 euro. Inoltre, potreste ricevere un rimborso pari a 250€, portando quindi il prezzo complessivo ad appena 649€.

Il computer portatile Apple MacBook Air 13″ è dotato di un display retina da 13,3 pollici IPS con una risoluzione di 2.560×1.600 pixel e supporto alla tecnologia True Tone. La gradazione cromatica viene regolata automaticamente in base all’ambiente circostante per fornire un comfort ottimale in qualsiasi situazione.

Al suo interno, Apple MacBook Air 13″ è alimentato dal SoC proprietario M1 con otto core, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione su un veloce SSD NVMe, mentre la parte grafica è gestita dalla GPU integrata. Il dispositivo è completamente silenzioso, data l’assenza di ventole, ed è in grado di offrire prestazioni ottimali e un’elevata autonomia.

Unieuro offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui anche le migliori TV gaming. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità per voi, quindi non esitate a controllare spesso per non perdere le ultime offerte.