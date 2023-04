Call of Duty Modern Warfare 2 è disponibile gratis in prova da oggi, per una settimana

Activision ha annunciato una nuova promozione molto interessante per festeggiare i nuovi contenuti in arrivo su Call of Duty Modern Warfare 2: da oggi potrete infatti provare lo sparatutto gratuitamente per un’intera settimana, senza alcun acquisto obbligatorio.

La prova sarà riservata esclusivamente ai contenuti multiplayer del titolo, senza offrire dunque la possibilità di provare la campagna single player ma facendovi divertire da soli o in compagnia dei vostri amici (se volete acquistare l’edizione completa, la trovate su Amazon).

Ad appena un mese di distanza dall’ultima prova dedicata, gli sviluppatori hanno dunque deciso di proporre un nuovo test multiplayer gratuito, che inizierà ufficialmente tra poche ore proprio da oggi.

Come riportato da VGC, il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2 diventerà infatti gratuito a partire dalle ore 19.00 italiane e resterà disponibile per sette giorni, fino al 26 aprile: la prova includerà anche i contenuti appena introdotti come parte della Stagione 3.

Le novità di questa stagione più interessanti riguardano sicuramente la nuova mappa Peyo’s Lighthouse e la modalità multiplayer Gunfight: tutte feature che potrete provare gratuitamente senza alcun acquisto aggiuntivo.

Activision ha però chiarito che i fan potranno accedere solo a una selezione limitata dei contenuti di gioco offerti nel multiplayer: di seguito vi elencheremo tutte le mappe e le modalità disponibili con l’accesso gratuito.

6v6 Core Maps: Farm 18, Shoot House, Shipment, Dome, Himmelmat Expo, Pelayo’s Lighthouse

6v6 Modes: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Grind, Gun Game, Infected, One in the Chamber, All or Nothing

Gunfight Maps: Alley, Blacksite, Exhibit, Shipment

Battle Maps: Santa Seña

Battle Map Modes: Ground War, Invasion

La prova gratuita sarà disponibile su tutte le piattaforme di gioco che permettono l’acquisto di Call of Duty Modern Warfare II: gli sviluppatori invitano a consultare gli store di riferimento per scoprire tutti i dettagli sul download e le dimensioni necessarie.

Lo sparatutto di Activision si è rivelato uno dei più grandi successi del 2022, continuando a ottenere risultati di vendita impressionanti anche nel 2023: solo Hogwarts Legacy è riuscito a spezzare il suo record.

Recentemente la serie sparatutto è stata protagonista delle controversie legate alla possibile acquisizione del gruppo Activision Blizzard da parte di Xbox: la casa di Redmond sta però cercando di ottenere il via libera definitivo siglando diversi accordi, l’ultimo dei quali è stato ufficializzato proprio la scorsa settimana.