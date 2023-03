Bundle PS5 con God Of War Ragnarok al prezzo più basso di sempre! Pochi pezzi disponibili!

Se state cercando di acquistare l’ultima console di ultima generazione di Sony, ovvero la tanto ambita PlayStation 5, siete fortunati perché su eBay è disponibile il bundle PS5 Standard Edition con il gioco God of War Ragnarök in formato digitale al prezzo più basso di sempre! Infatti, potete acquistare l’articolo a soli 549€, rispetto agli usuali 619€ di listino, con un risparmio reale di 70€, in pratica avrete l’ultimo capitolo delle avventure di Kratos completamente gratis! Ma affrettatevi, le scorte sono limitate e finiranno in poco tempo!

Tra le numerose innovazioni della PS5 5, l’elemento di spicco è senza dubbio l’SSD, che contribuisce a eliminare o ridurre significativamente i tempi di caricamento dei giochi. Questa tecnologia rivoluzionaria migliora notevolmente la fluidità del gameplay e la velocità di accesso ai contenuti.

Inoltre, Sony ha introdotto il Tempest Engine, un engine audio di nuova generazione che offre un’esperienza sonora immersiva e coinvolgente. Il Tempest Engine è in grado di riprodurre con estrema precisione ogni singolo suono all’interno del gioco, permettendo agli utenti di percepire dettagli sonori finora inauditi. Grazie a questa tecnologia avanzata, l’audio diventa uno strumento chiave per l’immersione totale, consentendo ai giocatori di percepire con maggiore realismo la posizione e la distanza degli oggetti e dei personaggi.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove God Of War Ragnarok si è aggiudicato un eccellente 9,5, «God of War: Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile. Trovare difetti marchiani o compromettenti in un capitolo così ambizioso, spettacolare, avvincente e di così alto livello è un’operazione davvero complicata, e francamente Santa Monica non avrebbe potuto fare di meglio sottostando all’obbligo di uscire anche sulla vecchia generazione di console».

