Bundle Playstation VR2 con Horizon Call Of The Mountain già in sconto!

Sony Playstation VR2 mira a fornire un’esperienza visiva di alta qualità grazie all’utilizzo della tecnologia 4K HDR, un campo visivo di 110 gradi e il rendering foveated. Il display OLED consentirà ai giocatori di apprezzare una risoluzione di 2000×2040 pixel per occhio e una frequenza fotogrammi di 90/120 Hz.

Un altro aspetto importante è il rilevamento del controller basato sul visore, che permetterà a PlayStation VR2 di individuare sia il giocatore che il controller attraverso telecamere integrate nel dispositivo stesso. Il feedback del visore rappresenta una funzione sensoriale innovativa, studiata per amplificare le sensazioni durante il gioco. In aggiunta, la tecnologia Tempest 3D AudioTech di PlayStation 5 renderà l’audio dell’ambiente di gioco ancora più immersivo, aumentando il coinvolgimento dell’utente.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che “PlayStation VR2 è un visore eccellente dal punto di vista tecnologico, che offre una grande semplicità nell’utilizzo e moltissime opzioni per adattarsi a qualunque tipo di utente e ambiente di gioco. Alcuni aspetti – come la precisione delle quattro telecamere, la tecnologia eye tracking e i due controller PSVR2 Sense – sono davvero ottimi e in molti giochi riescono a dare un feedback di movimento di grande precisione, senza contare un comparto tecnico davvero impressionante, come dimostrato da titoli come Horizon: Call of the Mountain“.

In genere, il bundle Playstation VR2 con Horizon Call of the Mountain viene vendut0 a 649,99€

