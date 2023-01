Borderlands, il film sembra davvero fedele al videogioco (ma non troppo)

Il film di Borderlands potrebbe essere una delle pellicole tratte da un videogioco di successo più interessanti dei prossimi mesi, tanto che ora sono emerse alcune foto dal set realmente sorprendenti.

Complice anche il cast stellare, la pellicola promette di replicare in live action lo stile scanzonato e fuori di testa del franchise originale (che trovate anche su Amazon).

Ora, dopo il film di Borderlands ha ufficialmente concluso le riprese, una delle star del film si mostra in abiti di scena, in tutto il suo splendore.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, l’attrice Cate Blanchett ha finalmente mostrato il suo aspetto nei panni di Lilith, uno dei personaggi iconici del gioco.

Le foto trapelate dal set del film di Borderlands ci hanno permesso di dare una prima occhiata al personaggio della Blanchett, Lilith, la sirena del pianeta Dioniso.

Si tratta di una delle prime foto dei personaggi principali che abbiamo visto da quando l’adattamento è stato annunciato, nel lontano 2015.

Come riportato dal Daily Mail, le foto rivelano che la Blanchett sfoggia la tipica pettinatura rossa di Lilith insieme a un tagliente abbigliamento dalle tinte cyberpunk. Il look generale sembra quindi essere in linea con il personaggio originale, salvo alcune modifiche.

more photos of cate blanchett on the set of borderlands' movie reshoots in los angeles pic.twitter.com/bV8hbXSDwJ — Rina (@bbblanchett) January 27, 2023

Le foto sono state scattate giovedì scorso, durante le riprese aggiuntive che si sono tenute a Los Angeles e, come possiamo vedere nelle immagini poco sopra condivise da una fan su Twitter, il suo abbigliamento è molto meno sgargiante rispetto a quello della Lilith dei videogiochi.

La giacca e i pantaloni sono di un nero intenso invece di un mix di giallo e marrone, mentre la camicia è di un rosso scuro invece del colore rosato più chiaro visto nella saga videoludica.

Ora non vediamo l’ora di saperne di più magari grazie a un primo trailer, anche perché il cast è veramente d’eccezione, con star davvero fuori scala.

La sceneggiatura di Borderlands, inoltre, è a cura di Craig Mazin (Chernobyl, e la serie TV di The Last of Us), mentre la produzione porta la firma di Avi Arad.