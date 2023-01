Blue Monday MediaWorld: tantissime offerte per tenere alto l’umore

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, ha lanciato una speciale promozione in occasione del Blue Monday, vale a dire il giorno più triste dell’anno, permettendovi di acquistare tanti prodotti in super offerta. Nonostante il Blue Monday sia solo oggi, lunedì 16 gennaio, questa tornata di offerte durerà sino a mercoledì 18 gennaio. In ogni caso, vi consigliamo di non indugiare oltre e procedere subito all’acquisto degli articoli desiderati prima che terminino.

Tra i vari prodotti proposti a prezzo scontato, uno degli articoli più interessanti è la smart TV Samsung Neo QLED 4K QE43QN90B. Con uno sconto del 41,45%, attualmente potrete acquistarla a soli 818,99€ invece dei soliti 1.399€ di listino. Ciò significa che avrete la possibilità di risparmiare ben 580€, rappresentando un’occasione imperdibile per portare a casa una smart TV di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE43QN90B è dotata di un eccezionale pannello Neo QLED 4K da 43 pollici, controllato dal processore Neural Quantum 4K, che utilizza algoritmi di Deep Learning per ottimizzare ogni scena mostrata, mentre il potente sistema di AI Upscaling 4K garantisce sempre il massimo livello di dettaglio. Il sistema di retroilluminazione all’avanguardia della smart TV consente di raggiungere colori più ricchi e precisi, un contrasto più profondo e dettagli nitidi, stabilendo un nuovo standard con Quantum HDR 32X.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE43QN90B offre un basso input lag e supporta le tecnologie VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulla porta HDMI 2.1 (ma non mancano altre tre HDMI 2.0), con alcune opzioni aggiuntive specifiche per i videogiocatori, tra cui la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Blue Monday” offre per tre giorni numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati. Oltre alla smart TV Samsung Neo QLED 4K QE43QN90B menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.