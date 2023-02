Bloodborne PS5 non esiste? Un fan se lo crea da solo in Unreal Engine 5

Da tempo Sony sta ormai cercando di assicurarsi che le proprie IP più importanti continuino a essere popolari e disponibili in versioni next-gen appositamente realizzate non solo per PC, ma anche per la console next-gen PS5, con l’unica eccezione — secondo i fan — di Bloodborne.

Il soulslike realizzato da FromSoftware (lo trovate su Amazon) è una delle esclusive PS4 più amate di sempre e anche una di quelle che i fan desiderano maggiormente vedere con ottimizzazioni next-gen, ma al momento la casa di PlayStation non ha ancora deciso di accontentare la sua community.

Ricordiamo infatti che Bloodborne presenta un limite al framerate di 30fps, che potrebbe essere rimosso solo in seguito a un’apposita patch o una nuova versione: anche per questo in molti speravano nel porting PC che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stato cancellato per un motivo ben preciso.

In attesa di poter vedere una versione esclusiva su PC o PS5, un fan ha deciso di realizzare una sua nuova edizione del soulslike in Unreal Engine 5. O almeno, immaginare come sarebbe in versione next-gen, se Sony e FromSoftware decidessero di lavorarci in modo più approfondito.

DSOGaming segnala infatti un video pubblicato dall’utente YouTube Maxime Foulquier, che ha annunciato la sua intenzione di ricreare Bloodborne da zero utilizzando Unreal Engine 5.

Nel suo breve teaser, che vi riporteremo di seguito, il fan mostra la sua reinterpretazione di Yharnam Centrale, con un risultato che non può che far sognare i fan del soulslike esclusivo PlayStation:

L’utente ha segnalato di aver ricreato da zero tutti gli asset visti nel teaser utilizzando Blender: non utilizzando dunque alcun materiale pre-costruito, ricorda alla community che «potrebbe volerci un po’» prima che questo progetto diventi davvero realtà.

Vedremo se, nel frattempo, Sony sceglierà di pubblicare l’attesissima versione next-gen di Bloodborne o anche una sola semplice patch correttiva: secondo quanto riferito da un noto modder della community, la casa di PlayStation potrebbe pubblicarla quando vorrebbe e senza alcun intoppo, dato che non esisterebbe alcuna barriera nel codice di gioco.

La community è ormai alla ricerca disperata di qualunque indizio possa indicare un suo ritorno: anche la stessa Sony ne sarebbe consapevole, a giudicare da un post cancellato che sembrava suggerire un potenziale ritorno.