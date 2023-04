Bloodborne, i boss vi fanno dannare? C’è chi li batte in pochi secondi

Bloodborne è una delle perle più amate dai fan dei soulslike, i quali da anni scoprono spesso e volentieri chicche e curiosità sul gioco, pubblicandole poi in rete.

Il gioco sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è infatti uno dei souls più importanti della passata generazione PlayStation, e non solo.

E se il sogno dei fan resta una Bloodborne Remastered, molti giocatori si accontentano di rispolverare il capitolo classico per riuscire in imprese che definire epiche è poco.

Così, mentre il noto Lance McDonald ha da poco scovato dei nuovi contenuti tagliati dalla versione finale di Bloodborne, un giocatore – a quanto pare italiano – ha battuto Amygdala in pochi secondi e senza ricevere un singolo danno.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul gioco e sui boss presenti, quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Via Reddit, il bravissimo Mattyx008 ha compiuto un’impresa realmente epica, ossia quella di battere la possente Amygdala in un lasso di tempo realmente breve.

Per chi non lo sapesse, Amygdala è un Grande Essere presente in diverse aree di Bloodborne. Si può trovare alla Cappella di Oedon e nel mausoleo, entrambi a Cathedral Ward, nella città di Yharnam.

Il boss è avvistabile anche nei pressi dei Boschi Proibiti e Byrgenwerth, mentre è anche possibile incappare in diverse sculture che ne richiamano le sue orrende sembianze.

Poco sopra, possiamo ammirare come il giocatore in questione impiega una manciata di secondi per abbatterlo, inanellando una serie di colpi a ripetizione davvero perfetti.

Considerando che le scritte a schermo sono relative alla versione italiana del gioco, lo stesso Mattyx008 potrebbe essere un fan nostrano del titolo From.

Restando in tema, Lies of P è il souls ispirato proprio a Bloodborne che sembra avere tutte le carte in regola per farcela, sperando in un livello qualitativo degno di attenzioni.

Ma non solo: il folle Bloodborne Kart è tornato a mostrarsi di recente, stavolta con la boss fight di Padre Gascoigne, una delle più iconiche e amate.