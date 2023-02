Blanco distrugge il palco con le rose a Sanremo, PlayStation ci scherza su

Nella prima serata della 73ima edizione del Festival di Sanremo, Blanco – che nel 2022 in coppia con Mahmood ha vinto la kermesse musicale con il brano Brividi – è tornato sul palco dell’Ariston, ma a quanto pare verrà ricordato per i motivi sbagliati.

Presente come ospite per presentare il suo nuovo singolo, ovvero L’isola delle rose, Blanco è stato protagonista di una messa in scena decisamente imbarazzante.

Per via di alcuni problemi tecnici che hanno compromesso l’esibizione, Riccardo Fabbriconi (questo il vero nome dell’artista) ha cominciato a prendere a calci la scenografia di vasi di fiori sul palco dell’Ariston.

Ora, via social, PlayStation Italia non se n’è stata con le mani in mano, pubblicando un meme che ironizza a chiare lettere sull’evento di ieri sera.

PlayStation ha infatti commentato la prima serata del Festival di Sanremo 2023 con un meme che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

La pagina scherza infatti sull’episodio di Blanco, nominando esplicitamente Michelangelo, ossia il produttore del giovane cantautore.

Il meme prende di mira «le rose quando senti la voce in cuffia» e «le rose quando non la senti», andando così a omaggiare – in salsa videoludica – l’episodio più discusso tra quelli visti durante la prima serata di Sanremo 2023. Poco sotto, il simpatico tweet di PlayStation Italia.

L’episodio di Blanco ha ovviamente portato alla contestazione del pubblico, che ha fischiato il cantante. Stando a quanto intuito, però, l’esibizione “esagerata” era forse programmata, visto che Blanco avrebbe dovuto maltrattare per davvero le rose, messe appositamente per la sua esibizione.

Vero anche che il conduttore e direttore artistico del Festival, ossia Amadeus, spiazzato dalla performance ha raggiunto Blanco per chiedere delucidazioni al riguardo.

