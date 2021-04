Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

La struttura di questa recensione è peculiare, spero che vi piaccia sia nella forma che nella sostanza e che soprattutto vi sia utile. Fatta questa premessa, cominciamo subito.

– E quindi? Cosa c’è in questo Bishoujo Battle Cyber Panic!?

– Donnine.

– Donnine?

– Sì.

– Ma intendi… ignude?

– No.

– Ah…

– Agghindate. Tipo mecha. Hai un harem di tecno-guerriere sensuali da svelare.

– Da svelare? Ma rimangono proprio senza veli o no?

– Diciamo, allora, da rivelare.

– Quindi sei tu che le vesti di nuovo?

– Stiamo facendo confusione…

– E ti credo, mi fai venire sete di conoscenza e poi non chiarisci i fondamentali!

– Ricominciamo. Donnine.

– Vabbè.

– Quelle donnine come le disegnano i giapponesi, hai presente?

– Tipo manga o… anime, lì, quelle cose, no?

– Sì, sì, quelle cose.

– E certi contorni sono pure meglio delle portate principali, se scontornati a dovere!

– Tu comandi un cursore, da spostare in linea retta, in orizzontale o in verticale.

– Io voglio essere quel cursore!

– Se riesci a chiudere delle aree all’interno dell’immagine, i dettagli e i colori all’interno di queste verranno rivelati.

– In che senso, se riesci, chi te lo impedisce?

– I nemici.

– Ah, i cattivoni!

– Bravo.

– Vogliono tenersi l’harem tutto per sé. Ma noi li freghiamo.

– Più o meno.

Per finire il livello dovrete raggiungere il 75% di completamento

– E che cattivoni sono?

– Quelli che ti aspetti: alcuni si muovono a caso, altri ti seguono se ti individuano, altri sono fermi ma sparano bordate dalla distanza…

– Come Rambo, l’olandese.

– Olandese?

– Rambo Koeman! Che bordate calciava!

– Va bene. Dove eravamo?

– Ai cattivoni fermi spara-bordate.

– Ecco. Ce ne sono anche in movimento, che sparano bordate. Sempre di più e sempre più veloci e agguerriti.

– Cornuti!

– Quando avrai svelato il 75% dell’immagine, la missione sarà compiuta e l’immagine sarà visibile per intero in una galleria.

– Scusa, ma quante immagini ci sono in tutto?

– Cinquanta, divise in cinque gruppi di difficoltà crescente, da una a cinque stelle.

– Comunque io stavo pensando a quando ne bastavano tre di stelle per infuocare la situazione… ora neanche con cinque riusciamo a spogliare la signorine belle.

– Hai ragione, ma qui conta il punteggio. Ti offrono una classifica. Più veloce sarai stato e migliore sarà il tuo piazzamento.

– Però era meglio se premiavano la velocità in un altro modo.

– Come, per esempio?

– Sei stato lento? La signorina andrà in galleria col cappotto. Sei stato veloce? Andrà in bikini. Sei stato velocissimo? Andrà che si vede tutta la…

– Ho capito, ho capito. L’idea non è malvagia, lo ammetto.

– Potrebbero sempre rimediare con un upgrade.

– Chiediglielo via email, se ritieni: contact@eastasiasoft.com

– E che ti credi che non lo faccio? Quello che è ingiusto è ingiusto. Comunque, a parte l’ingiustizia, il gioco è simpatico, no?

– Sì, fa quello che deve: immediato, coinvolgente, rigiocabile. Anche ovvio, se vogliamo, ma fa parte del gioco.

– Cosa fa parte del gioco?

– No, era un modo di dire. Poco indovinato.

– C’è anche da indovinare?

– No. Dicevo per dire.

– Mi sono perso, credo.

– Sei ancora deluso perché non si spogliano?

– No, vabbè, ora lo provo. Magari mi diverte.

– Credo che ti divertirà.

VOTO: 7