BioShock 4 open-world, ambientato in Francia, è il sogno di un fan

BioShock 4 è uno di quei titoli spariti dalla circolazione, visto che di informazioni ufficiali sul titolo al momento sembrano latitare. Tuttavia, un fan ha deciso di dare vita a un concept trailer realmente sorprendente.

Dopo il successo della serie originale (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto interessante), sono in molti a chiedere a gran voce il suo ritorno con un quarto capitolo ufficiale.

Dalle poche informazioni a nostra disposizione, il prossimo capitolo dovrebbe chiamarsi BioShock Isolation, sebbene è al momento non sappiamno altro.

Ora, mentre i fan sono in attesa anche del film ufficiale targato Netflix, TeaserPlay ha dato via a un BioShock open-world, in Unreal Engine 5.

Come riportato su Gaming Bible, un concept trailer open-world di un BioShock 4 ambientato a Parigi, in Francia, sta assolutamente sbalordendo i fan.

Sono del resto passati dieci anni dall’uscita dell’ultimo capitolo della serie e un decennio è sicuramente un periodo davvero lungo per una serie amata da migliaia di appassionati.

In attesa di nuovi dettagli ufficiale su BioShock 4, ora possiamo avere un assaggio di ciò che il gioco potrebbe offrire, grazie alla bravura del ben noto TeaserPlay.

Il concept trailer che trovate poco sotto, realizzato con Unreal Engine 5, è assolutamente splendido e presenta alcune delle migliori implementazioni del Ray Tracing che si possano mai vedere in un fan video.

Purtroppo, nel concept trailer non ci sono combattimenti veri e proprio oltre al fatto che, purtroppo, non fa la sua comparsa neppure l’iconico Big Daddy. Inoltre, come tutti i progetti di TeaserPlay, questo concept di BioShock non è un progetto giocabile, anche se l’aspetto finale è così ben fatto che potrebbe tranquillamente essere il contrario.

Restando in tema, avete visto anche BioShock 3D, ossia un porting datato 2010 del gioco originale sviluppato da Studio Tridev – parte di Indiagames – per mobile?

Ma non solo: il nuovo gioco del creatore di BioShock Ken Levine, Judas, potrebbe non arrivare presto, ma quantomeno ora abbiamo una finestra di lancio abbastanza verosimile.