Atomic Heart, l’esplosivo sparatutto di Mundfish sarà doppiato in italiano

Lo sviluppatore Mundfish ha appena confermato un’ottima notizia per i fan di Atomic Heart: l’esplosivo sparatutto ambientato in un mondo utopico sarà interamente localizzato in italiano, includendo perfino il doppiaggio.

Un annuncio sicuramente non scontato per uno sviluppatore indipendente e che farà certamente felici gli appassionati, che potranno provare anche gratuitamente il titolo fin dal day one grazie a un abbonamento a Xbox Game Pass (lo trovate in sconto su Amazon).

Il titolo ha convinto fin da subito i giocatori per via di un comparto grafico impressionante e un’elevata dose di azione, come potete osservare voi stessi in uno dei trailer ufficiali, ma si farà dunque apprezzare anche per la sua narrazione anche senza l’ausilio di sottotitoli.

La pagina Steam ufficiale di Atomic Heart, che potete controllare voi stessi nel dettaglio al seguente indirizzo, ha infatti incluso l’italiano tra le lingue supportate del gioco, non solo come interfaccia e sottotitoli, ma anche e soprattutto come voci.

Come ulteriore conferma che non si è trattato di un errore o una semplice svista durante la compilazione delle informazioni su Steam, Mundfish ha voluto rispondere direttamente agli utenti sui propri canali social, confermando il loro impegno nel supportare quante più lingue possibili.

Di conseguenza, il team di sviluppo ha ribadito che Atomic Heart supporterà la traduzione in 12 lingue diverse, 9 delle quali saranno supportate anche con il doppiaggio dedicato: tra queste è stata nuovamente ribadita la presenza delle voci in italiano.

About Atomic Heart #localisation ✮

12 languages for subtitles and 9 for sound https://t.co/7EKXLLYkbc — @Mundfish #AtomicHeart (@mundfish) January 10, 2023

Considerando che molti appassionati probabilmente non si sarebbero aspettati altro che dei “semplici” sottotitoli, l’annuncio di un doppiaggio completo in lingua italiana è sicuramente un’ottima notizia, che conferma anche la grande ambizione di Mundfish per il loro esplosivo sparatutto.

Vi ricordiamo che Atomic Heart sarà ufficialmente disponibile dal 23 febbraio 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, ma sarà giocabile anche su Xbox Game Pass fin dal giorno del lancio.

