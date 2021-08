Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX è l’ultima avventura della trilogia dei misteri. La formula alla terza interazione comincia a stancare, e anche in questo capitolo bene o male troviamo pregi e difetti del brand.

In compagnia delle nostre protagoniste, le gemelle Lydie e Suelle, che danno il nome al titolo, passeremo la maggior parte del tempo nella nostra città natia, in particolare nella Galleria d’Arte in cui quadri (anche in questo caso, quelli del titolo) nascondono grandi segreti e bellezze da scoprire. Pian piano le vicende ingraneranno, e ci ritroveremo catapultati in varie location, come boschi incantati, villaggi, palazzi, etc. Da sottolineare che con il terzo capitolo si è ritornati ad una struttura più simile a quella del primo che non a quella di Firis, in cui era presente una specie di open-world. Se da un lato l’open world, nemmeno nel secondo capitolo, era imprescindibile, è in dubbio che si è fatto un passo indietro. Avremmo preferito che si fosse continuato sulla struttura di Firis, migliorandola, piuttosto che “tornare indietro”.

L’obiettivo delle gemelle è diventare le migliori alchimiste del paese per accrescere la fama dell’atelier paterno, ormai prossimo alla bancarotta, sfidando la concorrenza, accettando incarichi di vario genere ed entrando in contatto con un sacco di figure stravaganti, tra new entry e vecchie conoscenze. Proprio le vecchie conoscenze, Sophie e Platcha sono i personaggi caratterizzati meglio, a scapito delle protagoniste di questo terzo capitolo. Senza spoilerare nulla, però, possiamo assicurarvi che il finale della trilogia è degno.

Nel capitolo finale della trilogia del mistero ritroveremo vecchi volti e ne incontreremo di nuovi

Gli obiettivi e compiti saranno meno immediati rispetto al passato, nel senso che spesso non si capisce dove andare a parare. Anche il crafting è stato reso meno immediato e la soluzione migliore è sperimentare, cosa che ci porta a farmare materiali e oggetti più del previsto, per riuscire a trovare la soluzione migliore. Il combattimento è rimasto quasi inalterato rispetto a Firis, anche se non c’è più il limite di tempo con il party composto da sei personaggi, tre principali e tre di supporto.

Longevità ottima, come da tradizione della serie, con una storia principale che richiede non meno di 30 ore, che possono anche più che raddoppiare se vogliamo fare tutto.

Graficamente piacevole, con un ottimo uso dei colori che riescono a regalare una messa in scena molto rilassante. Rilassante è anche la colonna sonora con tantissime belle melodie. Tecnicamente il gioco viaggia a 30 fps stabili.

VOTO: 7,5